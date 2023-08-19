10 топ-событий воскресенья: UFC, Месси идёт за трофеем, финал ЖЧМ и «Спартак» — «Зенит»

Насыщенное 20 августа: начнём с единоборств и финала Кубка MLS + МХ, днём Кузяев и Головин во Франции, матчи грандов — в Англии и Испании.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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👊 3:50: Денис Тюлюлин (Россия) — Грегори Родригес (Бразилия), UFC 292

Интрига: закрепится ли Тюлюлин в UFC?

Карьера Дениса Тюлюлина в UFC пока больше похожа на американские горки: поражение, победа и снова поражение. Россиянину не хватает стабильности в результатах, но таланта ему точно не занимать. На этот раз Денис встретится с бразильцем Грегори Родригесом, у которого схожие последние результаты. Бой будет для Тюлюлина последним по нынешнему контракту — в случае победы его неминуемо переподпишут. Но если победит Родригес, нашего соотечественника могут уволить из промоушена.

🏆 ⚽️ 4:00: «Нэшвилл» — «Интер Майами», Кубок Лиг MLS + MX, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Месси возьмёт первый трофей за новый клуб?

«Интер Майами» после прихода Месси преобразился и только побеждает. Команда долетела до финала Кубка Лиг MLS + MX, в котором встретится с конкурентом по своему чемпионату – «Нэшвиллом». Хотя соперник «Интер Майами» успешнее в чемпионате, но фактор Месси делает своё дело. Именно его команда – фаворит предстоящего финала. Вряд ли у «Нэшвилла» в составе есть два чемпиона мира (у «Интер Майами» есть ещё Серхио Бускетс). Ждём утром 20 августа фотографии Месси с трофеем?

Лионель Месси в «Интер Майами» Фото: Mitchell Leff/Getty Images

👊 7:00: Алджамейн Стерлинг (США) — Шон О'Мэлли (США), UFC 292

Интрига: Стерлинг покинет дивизион в качестве величайшего?

Над Алджамейном Стерлингом долго смеялись, но этот парень провёл уже три успешных защиты чемпионского пояса. Бой против Шона О'Мэлли станет для Алджо последним в легчайшем весе: чемпион твёрдо решил перебраться дивизионом выше. Другое дело, что сначала надо пройти О'Мэлли — этот долговязый весельчак вообще не похож на спортсмена, но его ударная техника попросту уникальна. Если Стерлинг победит, то закрепит себя в качестве главной легенды дивизиона.

🏆 ⚽️ 13:00: Испания — Англия, ЧМ среди женских команд, финал

Интрига: кто станет новым чемпионом мира?

В главном матче года в футболе женских команд встретятся сборные Испании и Англии. Главный тренер англичанок Сарина Вигман выступит на своём втором финале чемпионата мира подряд. В 2019 году её сборная Нидерландов уступила трофей США, а сегодня она попробует «взять реванш» во главе сборной Англии. Основная команда Испании может продолжить успехи сборных U19 и U20, которые за год выиграли Евро и МЧМ, и доказать, что испанские футболистки – лучшие в мире. На турнире в Австралии и Новой Зеландии мы видели всякое: миллиметровый гол, ранний вылет главных фаворитов, серию пенальти из 20 ударов, заполненные трибуны и эмоции местных болельщиков. Какие события подарит финал? Это нельзя пропустить.

⚽️ 16:00: «Гавр» — «Брест», Лига 1, 2-й тур

Интрига: Кузяев исправится за неудачный дебют в «Гавре»?

Далер Кузяев не очень удачно начал выступление за «Гавр». В 1-м туре он «привёз» гол в ворота команды во встрече с «Монпелье». Хорошо, что «Гавр» в итоге свёл матч к ничьей. Впереди – домашняя игра с «Брестом». Есть шансы зацепиться за победу. А Кузяеву – показать свою лучшую игру и даже забить гол. Мы знаем, что Далер классно подключается в штрафную вторым темпом. Важно, чтобы он показал это и французской публике.

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

⚽️ 18:05: «Монако» — «Страсбург», Лига 1, 2-й тур

Интрига: команда Головина сыграет против клуба владельца «Челси»

В 1-м туре Лиги 1 «Монако» уверенно обыграл дома «Клермон» (4:2). Но россиянин Александр Головин не отметился голевыми действиями. Впереди – матч со «Страсбургом», владельцем которого недавно стал Тодд Боули — босс «Челси». И в 1-м туре его команда грохнула дома «Лион» (2:0). Серьёзный результат! «Монако» предстоит тяжёлая игра, но обыграть «Страсбург» и стартовать с двух побед в сезоне вполне реально. Хочется и голов от Головина!

Игроки «Монако» Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

⚽️ 18:30: «Вест Хэм» — «Челси», АПЛ, 2-й тур

Интрига: «Челси» одержит первую победу в АПЛ в лондонском дерби?

Обновлённый «Челси» в 1-м туре неплохо сыграл с «Ливерпулем» (1:1). Учитывая большое количество новичков (в том числе и тренер Маурисио Почеттино), это хороший результат. «Вест Хэм» также не выявил победителя в матче с «Борнмутом» (1:1). Во 2-м туре «молотобойцы» и «синие» встретятся в лондонском дерби. Какая из команд одержит первую победу в сезоне? Или команды снова сыграют вничью? И важное: ждём дебюта за «Челси» Мойсеса Кайседо – самого дорогого игрока в истории АПЛ.

Футболисты «Челси» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Зенит», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» впервые за почти шесть лет обыграет «Зенит» в чемпионате?

Главный матч первого круга в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» — главные фавориты РПЛ у букмекеров перед стартом сезона. Команды по-разному начали чемпионат: красно-белые сносили всех своей атакой, но споткнулись об «Урал», а «Зенит» показывал нестабильные результаты. К очному матчу «Спартак» подходит выше в турнирной таблице – когда это было последний раз? Тяжело выделить фаворита матча. «Спартак» крут в атаке, но испытывает проблемы в обороне. «Зенит» пока выглядит бледной тенью своего чемпионского образца. Тем интереснее, что подарит предстоящий суперматч. У «Спартака», кстати, есть шанс впервые обыграть «Зенит» в РПЛ с 2017 года. Тогда красно-белые победили дома петербуржцев со счётом 3:1, а затем стали чемпионами.

«Спартак» — «Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 20:30: «Барселона» — «Кадис», Ла Лига, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» реабилитируется за неудачный 1-й тур?

«Барса» в 1-м туре Примеры попала в «рубку» с «Хетафе». Ещё в первом тайме прямую красную карточку получил Рафинья, а во втором со скамейки удалили Хави. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей. А главный тренер каталонцев пропустит предстоящую встречу с «Кадисом». Но и без него «Барса» обязана побеждать дома скромного соперника. Хотя «Кадис» в 1-м туре обыграл дома «Алавес» (1:1). Но «Барса» обязана побеждать гостей.

Игроки «Барселоны» Фото: Eric Alonso/Getty Images

⚽️ 22:30: «Бетис» — «Атлетико», Ла Лига, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Атлетико» готов бросить вызов «Реалу» и «Барсе»?

«Атлетико» собрал два мощных состава и бросился в бой с «Барсой» и «Реалом» за золото Примеры. В 1-м туре «матрасники» разобрались дома с «Гранадой» (3:1). Но в следующем матче мадридцев ожидает грозный «Бетис». Клуб из Севильи обыграл в стартовом туре в гостях «Вильярреал» (2:1). Почему бы им не победить дома «Атлетико»? В общем, команде Диего Симеоне предстоит серьёзный экзамен. Если они увезут три очка, то заслуживают пристального внимания. И тогда вполне можно считать «Атлетико» претендентом на титул. Тем более «Барса» и «Реал» имеют проблемы с составом.