Что случилось в РПЛ, пока играли сборные? 7 важных событий

Чемпионаты многих стран приостановились почти на две недели. В эту паузу играли сборные – масса всего произошло в отборе к Евро-2024 (подробнее тут). А в этой статье мы отобрали ключевые события, связанные с командами РПЛ, за вышеуказанный период.
1. «Факел» уволил Евсеева и нанял нового тренера
После семи туров «Факел» находился на предпоследнем месте с четырьмя очками. Спустя три дня после поражения от «Крыльев Советов» (0:3) был уволен главный тренер. Вадим Евсеев находился в это время в Москве, узнал об увольнении по телефону и был удивлён этим решением. Спустя ещё три дня стало известно, что команду возглавил Сергей Ташуев, который меньше месяца назад покинул «Ахмат».
Сергей Ташуев в «Факеле»
Фото: fakelfc.ru
2. На премию Golden Boy претендуют два игрока из РПЛ
Итальянский сайт TuttoSport с 2003 года устраивает среди читателей голосование за звание лучшего молодого игрока. В премии Golden Boy участвуют и два футболиста из РПЛ – защитник «Ростова» Виктор Мелёхин и защитник «Зенита» Роберт Ренан. На момент написания статьи в голосовании приняли участие более миллиона человек. Лидирует Джуд Беллингем, за которого проголосовали 512 тыс. человек (49%). У Мелёхина 14 голосов (меньше 0,1%), а у Ренана – 35 (тоже меньше 0,1%).
3. «Сочи» перенёс домашний матч из-за плохого поля
27 августа во время матча «Сочи» – «Локомотив» (0:1) на стадионе «Фишт» газон был в ужасном состоянии. После такого исполком РФС позволил перенести следующую игру на этой арене. «Сочи» и «Спартак» поменялись кругами. В результате в ближайшую субботу, 16 сентября, встреча пройдёт в Москве, а в 24-м туре наоборот – в Сочи.
4. КДК оштрафовал Марио Фернандеса за празднование гола в ворота ЦСКА
Игрок «Зенита» Фернандес получил штраф за празднование гола в ворота ЦСКА (конкретная сумма не названа). На 88-й минуте матча защитник пробежал от скамейки больше половины поля, чтобы порадоваться победному мячу вместе с партнёрами. При этом в комитете отметили, что КДК не рассматривал действия Марио как провокацию.
5. ЦСКА выиграл в CAS дело против агентской фирмы
ЦСКА выиграл в суде дело по поводу трансфера Николы Влашича. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital. Она хотела взыскать порядка $ 1,5 млн, согласно заявлению пресс-службы ЦСКА.
Никола Влашич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6. Офсайдные линии для РПЛ «ввозятся» в Россию
В чемпионате России уже чуть больше сезона не работают офсайдные линии. VAR функционирует, но без этого элемента. Полгода назад в РФС говорили, что нашли поставщика услуги, однако она до сих пор не применяется. На днях генсек РФС Митрофанов рассказал «Чемпионату», что сейчас в Россию ввозится необходимое оборудование.
7. В РПЛ случилось ещё много трансферов
Трансферное окно в России закрывается сегодня, 14 сентября. За время паузы на матчи сборных наиболее громкие сделки, связанные с клубами РПЛ:
- Вильсон Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит»;
- Магомед-Шапи Сулейманов отправился в аренду из «Краснодара» в греческий «Арис»;
- Егор Сорокин бесплатно перешёл из «Краснодара» в «Рубин»;
- Жуниор совершил трансфер из «Крузейро» в «Ахмат»;
- «Пари НН» объявил о переходе воспитанника «ПСЖ» Николоза Кутателадзе;
- «Крылья Советов» взяли Егора Ушакова у ЦСКА, а ещё Михаила Лысова и Сергея Бабкина у «Локо»;
- «Динамо», похоже, вот-вот оформит переход бразильца Бительо из «Гремио».
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