12 топ-матчей четверга: гонка за титул в Бразилии, НХЛ и наши в еврокубках

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 01:30: «Фламенго» — «Атлетико Минейро», бразильская Серия А, 36-й тур

Интрига: чем закончится важнейший матч в чемпионской гонке?

Кажется, мы не заслуживаем такой интриги, как в чемпионате Бразилии. За три тура до конца в таблице сложился такой порядок: «Палмейрас», «Фламенго» (и у тех, и у тех по 63 очка), «Ботафого» (62), «Атлетико Минейро» (60). И это не говоря о том, что ниже находятся ещё две команды, отстающие от топ-4 всего на одно очко. Особенно круто, что нас ждёт встреча прямых конкурентов: «Фламенго» в случае победы оторвётся от преследователя и продолжит борьбу с «Палмейрасом», а вот поражение только накалит и без того безумную интригу. Даже если не следите за бразильским футболом, эта развязка заслуживает внимания.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: упрочат ли «Рейнджерс» лидерство на Востоке?

«Синерубашечники» могли единолично возглавить таблицу конференции ещё по итогам матча с «Баффало», но крупно уступили «клинкам» на своей площадке. Второй шанс — встреча с «крыльями», которые не знают поражений уже в трёх матчах подряд. Однако «рейнджеры» всё ещё остаются фаворитами — тем более что в состав должен вернуться ведущий защитник команды Адам Фокс.

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 30 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Денвер» отомстить «Рокетс» за два ноябрьских поражения?

Травма Джамала Маррея несколько недель назад очень сильно сказалась на уровне результатов, который показывает действующий чемпион. Тем не менее количество повреждений только выросло, Аарон Гордон и Никола Йокич не сыграли с «Лос-Анджелес Клипперс». Хоть геройства Реджи Джексона в матче со своей бывшей командой и принесли «Наггетс» победу, на долгосрочный успех с травмированными лидерами даже надеяться не стоит. На данный момент неизвестно, примут ли Гордон и Йокич участие в матче с техасской командой. Таким образом, у «Рокетс» есть очень хорошие шансы нанести команде из Колорадо уже третье поражение за ноябрь. Сможет ли коллектив из Денвера отомстить обидчикам?

Потрясающий перформанс Реджи Джексона: «Денвер» благодаря 35 очкам Реджи Джексона на выезде обыграл «Клипперс»

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли «столичные» реализовать большинство?

«Вашингтон» в этом сезоне ужасен при розыгрыше лишнего — последний раз Овечкин и Ко забивали в численном преимуществе больше месяца назад, 27 октября. С тех пор «Кэпиталз» не реализовали 31 попытку, и эту серию пора прерывать. Тем более что в последних двух матчах «столичные» проиграли.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Лада» серию поражений?

Одна из главных сенсаций сезона КХЛ в последнее время буксует — «Лада» одержала всего одну победу за последние шесть матчей, а к игре в Уфе команда Олега Браташа подходит на серии из трёх поражений. «Салават» же выиграл в двух последних матчах, и прямо сейчас клуб из столицы Башкортостана опережает тольяттинцев по потерянным очкам. Во встрече с волжанами юлаевцы могут убить сразу двух зайцев.

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: сможет ли «Зенит» продлить свою победную серию до шести матчей?

После откровенно провального старта сине-бело-голубые оправились и выдают лучший отрезок в сезоне, выиграв пять встреч подряд. Эта серия позволила петербуржцам подняться уже до третьего места, хотя ещё не так давно «Зенит» был во второй половине таблицы первого этапа. В свою очередь, новичок лиги «Уралмаш» продолжает достойнейшим образом выступать в турнире, продолжая бороться за места, позволяющие выйти выйти в группу А. Нельзя также и забывать про фактор того, что матч будет проходить у уральской команды дома, в Екатеринбурге. Увидим плотную концовку, учитывая обстоятельства.

⚽️ 20:45: АЕК — «Брайтон энд Хоув Альбион», Лига Европы, группа B, 5-й тур

Интрига: кто закончит тур на первом месте в «группе смерти»?

Здесь мог быть матч «Марсель» — «Аякс», но, несмотря на более яркую вывеску, всё портит провальный сезон амстердамцев. А вот у АЕКа и «Брайтона» всё серьёзно: англичане занимают второе место в группе, опережают греков на три очка и отстают от лидирующего «Марселя» всего на одно. Евровесна обеспечена всем, кроме команды, которая займёт последнее место, но есть нюанс: первая строчка отправляет в 1/8 финала, вторая — в плей-офф с вылетевшими из Лиги чемпионов, третья — в плей-офф Лиги конференций. Так что расположение в группе имеет принципиальное значение, а в этой группе и так интрига сумасшедшая.

⚽️ 20:45: «Аталанта» — «Спортинг», Лига Европы, группа D, 5-й тур

Интрига: сохранит ли команда Миранчука отрыв от конкурента?

«Аталанта» уверенно лидирует в группе, набрав 10 очков в четырёх турах. Но играть предстоит с главным конкурентом: «Спортинг» отстаёт на три очка и наверняка хочет сделать рывок, чтобы запрыгнуть сразу в 1/8 финала, а не в плей-офф с командами из Лиги чемпионов. Для российских болельщиков матчи «Аталанты» традиционно интересны из-за Алексея Миранчука, хотя в этом сезоне наш полузащитник играет немного. В Лиге Европы у него всего 32 минуты в двух встречах и ни одного результативного действия.

⚽️ 23:00: «Айнтрахт» — ПАОК, Лига конференций, группа G, 5-й тур

Интрига: удержится ли команда Оздоева на первом месте в группе?

ПАОК уверенно проводит групповой этап. В четырёх турах греки набрали 10 очков и занимают первое место, но впереди встреча с прямым конкурентом: «Айнтрахт» отстаёт всего на одно очко и попытается запрыгнуть наверх. Обе команды гарантировали себе выход из группы, однако вопрос лидерства действительно важен. В отличие от Лиги чемпионов, в Лиге конференций команда с первого места отправляется сразу в 1/8 финала, а со второго вынуждена рубиться в плей-офф с теми, кто вылетел из Лиги Европы. Для Оздоева предстоящая встреча станет возможностью наконец забить в еврокубке, ведь пока у него ни одного гола в семи матчах, включая квалификацию.

⚽️ 23:00: «Рейнджерс» — «Арис», Лига Европы, группа С, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли команда Кокорина борьбу за евровесну?

«Арис», став чемпионом Кипра, не смог отобраться в Лигу чемпионов, зато попал в Лигу Европы. Получается пока не очень: последнее место в группе, три очка в четырёх турах и разница мячей 5-9. Не спасают даже голы Александра Кокорина (россиянин забил два гола, один — с пенальти). Тем не менее шансы на евровесну ещё есть: от «Спарты» «Арис» отстаёт на одно очко, от «Рейнджерс» — на четыре. Так что чисто теоретически можно даже продолжить выступление в Лиге Европы.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — ЛАСК, Лига Европы, группа E, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Ливерпуль» за предыдущий тур?

Команда Юргена Клоппа могла забронировать первое место и путёвку в 1/8 финала ещё в 4-м туре, но вместо этого проиграла на выезде «Тулузе». Теперь отрыв от французов составляет всего два очка, так что желательно обойтись в оставшихся турах без осечек. Домашний матч с худшей командой в группе — ЛАСКом — идеальная возможность реабилитироваться. Правда, у австрийцев есть своя мотивация, ведь они претендуют на выход в Лигу конференций, а при определённых раскладах – даже на место в плей-офф Лиги Европы.

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Легия», Лига конференций, группа E, 5-й тур

Интрига: кто закончит тур на первом месте в группе?

«Астон Вилла» и «Легия» устроили настоящую зарубу за лидерство в группе. В четырёх турах обе команды набрали по девять очков, но поляки опережают конкурента по дополнительным показателям. Единственное поражение «Вилла» потерпела как раз в Варшаве, так что парни Унаи Эмери наверняка настроены отомстить сопернику в Бирмингеме, а заодно обойти его в таблице. Ну и про важность первого места не забываем: оно гарантирует участие в 1/8 финала. А если учитывать, что Эмери — король Лиги Европы, то «Легии» точно не позавидуешь. Хотя случиться, конечно, может что угодно.