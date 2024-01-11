Мбаппе — в «Ливерпуле», Осимхен — в «Арсенале». Самые ожидаемые переходы топ-клубов АПЛ

Почти все гранды ищут усиление на одну и ту же позицию!

В Европе набирает обороты зимнее трансферное окно. Клубы АПЛ рассматривают варианты с усилением состава перед важнейшей второй частью сезона. Кому-то покупки необходимы для ротации, а кто-то потерял игроков из-за Кубка африканской нации, Кубка Азии или травм. Рассказываем о целях топ-команд чемпионата Англии на текущее окно.

«Ливерпуль»

Юрген Клопп и Мохамед Салах Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Лидер АПЛ потерял звезду из-за Кубка африканских наций: Мохамед Салах отправился в сборную Египта. Не лучшие новости для Юргена Клоппа. А полузащитник Ватару Эндо сыграет за Японию на Кубке Азии. Также команде не помешал бы центральный защитник из-за травмы крестообразных связок у Жоэля Матипа. Однако «Ливерпуль» не совершает резких движений на рынке. «Красные» вернули из аренды в «Лейпциге» хавбека Фабиу Карвалью и собираются отправить его в один из клубов АПЛ. Также СМИ связывают с «Ливерпулем» двух полузащитников: Майкла Олисе и Йозуа Киммиха. Football Insider сообщает, что за футболиста «Кристал Пэлас» мерсисайдцы поборются летом 2024-го с «Челси» и «Манчестер Сити». Потенциальная сумма трансфера – € 50 млн.

А ещё «Ливерпуль» не против побороться за Килиана Мбаппе. Mundo Deportivo сообщает, что боссы англичан в переговорах отмечают тот факт, что АПЛ сильнее, чем испанская Примера, где будет выступать нападающий в случае ухода в «Реал». Но приоритет Мбаппе – Мадрид. «Ливерпулю» переубедить Килиана будет крайне проблематично. Также Sky Sports отмечает, что «красные» рассмотрят вариант с покупкой правого защитника, подменяющего Трента Александер-Арнольда.

«Астон Вилла»

Унаи Эмери Фото: Clive Rose/Getty Images

Главная сенсация английского сезона всего на три очка отстаёт от лидера. «Вилла» поборется минимум за место в ЛЧ, но большой закупки ожидать не стоит. Бирмингемцы пристально следят за соблюдением финансового фэйр-плей. Унаи Эмери отмечал, что доволен составом, но продажа футболистов, не слишком важных для клуба, откроет возможность для манёвра на рынке. Эмери работает в связке со спортивным директором Рамоном Мончи: они чётко понимают, какие позиции нуждаются в усилении.

Например, клуб не против укрепить правый фланг обороны, на котором из вариантов есть только Мэтти Кэш. The Athletic сообщает, что рассматриваются Жереми Фримпонг («Байер») и Алекс Баэна («Вильярреал»). Также «Вилла» не против приобрести игрока в центр нападения и левого защитника «Севильи» – Маркоса Акунью. Среди тех, с кем бирмингемцы могут расстаться – Бертран Траоре, Калум Чемберс и Леандер Дендонкер.

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола Фото: Gareth Copley/Getty Images

В текущем сезоне «горожане» в роли догоняющих. Непривычная ситуация для обладателя требла и действующего чемпиона Англии. Однако отставание от «Ливерпуля» – всего два очка (по потерянным). Ситуация под контролем. Ключевой момент – возвращение Кевина Де Брёйне после травмы. Бельгиец уже вышел на полчаса в Кубке Англии с «Хаддерсфилдом» (5:0). Возврат КДБ в состав «Сити» – лучше любого трансфера.

«Горожане» придерживаются рациональной политики в последние годы, хотя и не жалеют деньги на футболистов, которых считают необходимыми. Зима-2024 вряд ли станет временем кардинальных перемен. The Athletic сообщает, что «Сити» близок к покупке 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, но он останется в нынешнем клубе в аренде.

Также манчестерцы интересуются Флорианом Вирцем из «Байера» и Лукасом Пакета. Бразильца «Сити» мог купить у «Вест Хэма» ещё летом, но ситуация застопорилась из-за скандала со ставками.

Также «горожане» в межсезонье приобрели Матео Ковачича и Матеуса Нунеса, поэтому покупка ещё одного полузащитника не является приоритетом. К тому же клуб хочет найти покупателя на Калвина Филлипса. Футболист сборной Англии редко попадает в состав, поэтому расставание с ним – логичный шаг. Один из главных претендентов – «Ньюкасл». Также покинуть «МС» может Серхио Гомес, если спортивный блок найдёт ему замену.

В Мадриде образуется новый «галактикос» со звездой «Сити»? Холанду интересен «Реал», норвежец общался с Беллингемом насчёт Мадрида

«Арсенал»

Игроки «Арсенала» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Команда Микеля Артеты переживает кризис. В последних пяти встречах АПЛ «Арсенал» уступил в трёх матчах и ещё раз сыграл вничью. Также «канониры» вылетели из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю». У лондонцев несколько травмированных футболистов (Фабиу Виейра, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер), давно нет Томаса Парти, а Такэхиро Томиясу отправился в составе сборной Японии на Кубок Азии. Кризис в атаке и проблемы с обороной заставляют «Арсенал» рассмотреть варианты на рынке. Приоритет – центрфорвард и крайний защитник.

Варианты в оборону – 17-летний Йоррел Хато («Аякс») и Нико Шлоттербек («Боруссия» Д). Оба футболиста могут сыграть слева, а при владении смещаться в центр. Именно этим Артете нравится Зинченко. В нападение «Арсенал» ищет конкурента Габи Жезусу. Среди кандидатов: Виктор Осимхен («Наполи»), Айван Тони («Брентфорд») и Сантьяго Хименес («Фейеноорд»). Но забрать любого форварда будет проблематично из-за ценника.

Также аккаунт Now.Arsenal в соцсети X (ранее Twitter) сообщал об интересе «Арсенала» к Душану Влаховичу («Ювентус»), но этот вариант маловероятен. Артета на одной из пресс-конференций заявил, что существует вероятность, что «канониры» вовсе обойдутся без подписаний. Посмотрим, как сработает спортивный департамент клуба.

«Тоттенхэм»

Сон Хын Мин Фото: Julian Finney/Getty Images

Одна из самых активных команд АПЛ на рынке. «Шпоры» набрали отличный ход на старте сезона, но травмы заставили команду притормозить. Чтобы избежать кадрового дефицита, «Тоттенхэм» планирует несколько сделок на зимнее окно. К тому же Сон Хын Мин отправляется на Кубок Азии в составе сборной Южной Кореи. Клуб уже объявил об аренде (с правом выкупа) на полгода форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Он призван заменить Сона, а также добавить вариативности атаке.

Большие проблемы у команда Ангелоса Постекоглу и с обороной. Из-за травм и дисквалификаций пара ван де Вен – Ромеро не выходила вместе с начала ноября. Периодически в центре обороны появлялись два номинальных крайних защитника. Главные кандидаты на усиление: Раду Дрэгушин («Дженоа») и Жан-Клер Тодибо («Ницца»). Фабрицио Романо сообщал, что за румыном пришла «Бавария», отправившая генуэзцам официальное предложение. Условия мюнхенцев лучше для «Дженоа», но «Тоттенхэм» согласовал личный контракт с футболистом. Всё тот же Романо позже заявил, что игрок в итоге выбрал Лондон.

Ещё один кандидат на переход – Конор Галлахер. «Челси» из-за правил финансового фэйр-плей необходимо расставаться с воспитанниками, хотя сам футболист против ухода. А «Тоттенхэм» хочет воспользоваться моментом, чтобы урвать качественного игрока в середину. Цена вопроса – € 50-55 млн.

Среди потенциальных кандидатов «на выход» из «Тоттенхэма» – Эрик Дайер. Игроком (неожиданно) интересуется «Бавария». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, англичанину предложили контракт до июня 2025 года с опцией продления на год. А «Тоттенхэму» – чуть менее € 4 млн. Учитывая нелюбовь Постекоглу к универсалу, такой вариант вполне реален.

«Манчестер Юнайтед»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Важнейшая новость для «Юнайтед» – покупка 25% акций клуба бизнесменом Джимом Рэтклиффом. Де-факто именно он отныне руководит спортивными процессами. Но Рэтклифф не собирается стартовать с массовой закупки. Тем более что сделка ещё не ратифицирована АПЛ. Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявлял, что клуб не ожидает подписаний, а состав станет сильнее после возвращения травмированных футболистов. Однако информация о потенциальных новичках «МЮ» появляется в СМИ.

Приоритетные позиции – центральный нападающий и центральный защитник. «Юнайтед» интересуется теми, кто стоит недорого либо кого можно взять в аренду. Среди кандидатов в атаку: Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер (оба – «Бавария»), Серу Гирасси («Штутгарт») и Дониэлл Мален («Боруссия» Д). А в оборону рассматривается Жан-Клер Тодибо из «Ниццы», которой также владеет Рэтклифф.

Однако сделки осложняет не только финансовая ситуация (все инвестиции в клуб должна одобрить АПЛ), но и переходный период внутри команды: за спортивные вопросы до сих пор отвечают Джоэл Глэйзер (один из владельцев) и директор Джон Мертоф. Чтобы состоялась хотя бы одна покупка или аренда, необходимо одобрение нескольких лиц.

Джим Рэтклифф и Эрик тен Хаг Фото: Manchester United/Getty Images

А от кого «МЮ» хотел бы избавиться? Главный кандидат – Джейдон Санчо. Вингера отправляют в аренду в дортмундскую «Боруссию». Сделка на финишной прямой. Клуб может получить деньги от продажи форварда Мэйсона Гринвуда, отправленного в аренду в «Хетафе». Игроком интересуются «Барселона» и «Атлетико». Но окончательная продажа игрока вероятнее летом.

Также «МЮ» готов рассмотреть предложения по Рафаэлю Варану, Каземиро и Антони Марсьялю. Один из вариантов продолжения карьеры для них – Саудовская Аравия. Например, по сообщениям журналиста Бена Джейкобса, Вараном интересовались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». «МЮ» в случае продаж получит деньги на входящие покупки, а также серьёзно разгрузит зарплатную ведомость.

«Челси»

Маурисио Почеттино Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Главный источник новостей в последние трансферные окна не так активен зимой 2024 года. «Челси» поджимает финансовый фэйр-плей (клуб потратил более € 1 млрд за прошлые три ТО), а также необходимость продавать воспитанников, чтобы получить средства на новые покупки. Главная цель – центрфорвард. Приобретённый у «Вильярреала» Николас Джексон не впечатляет, а воспитанник Армандо Броя не тянет на статус форварда топ-клуба.

«Челси» заинтересован в покупке Виктора Осимхена из «Наполи». Нигериец недавно подписал новый контракт с клубом, а его отступные выросли до € 130 млн. Провернуть сделку будет проблематично, но если «Челси» продаст воспитанников и наберёт вышеуказанную сумму, то реально. Также в шорт-лист входят: Айван Тони («Брентфорд»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»).

А от кого «Челси» не против избавиться? Среди кандидатов – воспитанники. Защитник Ян Матсен близок к уходу в дортмундскую «Боруссию», Трево Чалоба также в списках «на выход». Полузащитник Конор Галлахер – один из важных игроков «Челси», однако из-за статуса воспитанника его уход реален. На футболиста претендует «Тоттенхэм», цена вопроса – € 50-55 млн. Не исключено, что «Челси» покинут Маланг Сарр (его нет даже в заявке на сезон) и Броя (если купят нового форварда).

«Вест Хэм»

Игроки «Вест Хэма» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Молотобойцы», в прошлом сезоне выигравшие Лигу конференций, хорошо идут в текущем чемпионате АПЛ. «Вест Хэм» занимает шестое место и ещё может побороться за топ-5 (потенциальное место в Лиге чемпионов). Лондонцы вряд ли бы отказались от усиления, но тренер Дэвид Мойес заявил об ограниченном бюджете: «Не думаю, что у нас будет много денег [на зимние трансферы]. Сумма зависит от продаж». Большой проблемой для «Вест Хэма» стали травмы лидеров: Лукаса Пакета, Джаррода Боуэна и Майкла Антонио. Наиф Агер и Мохаммед Кудус уехали на Кубок африканских наций, а Тило Керер отправлен в аренду в «Монако». В общем, новички не помешали бы.

В атаку «Вест Хэм» рассматривает кандидатуры Серу Гирасси («Штутгарт») и Стивена Бергвейна («Аякс»). А на позицию центрального защитника – 20-летнего Ронни Эдвардса («Петерборо Юнайтед») и Одилона Коссуну («Байер»). Но любая покупка зависит от продаж. А от кого «Вест Хэм» готов избавиться?

На выход у лондонцев готов обширный список. Например, «Вест Хэм» рассмотрит предложения по вингеру Саиду Бенрахма. В алжирце заинтересован «Лион» – но клуб интересует только аренда. Защитник Бен Джонсон также выставлен на трансфер. Максвелл Корне недоволен игровым временем, но вряд ли покинет «Вест Хэм» зимой. Форвард Дэнни Ингс часто остаётся на скамейке. В игроке заинтересован родной «Саутгемптон», но нападающий не хочет опускаться в Чемпионшип.

«Ньюкасл»

Игроки «Ньюкасла» Фото: Michael Regan/Getty Images

«Ньюкаслу» очень тяжело в текущем сезоне. Команды просто не хватило на несколько турниров, из-за чего «сороки» испытывают эпидемию травм. В ЛЧ «Ньюкасл» занял четвёртое место в группе, а в АПЛ идёт девятым. Хотя шансы на еврокубки остаются. Но усиления «Ньюкасл» вряд ли дождётся. Команда находится в строгих рамках финансового фэйр-плей, поэтому для покупок необходимы продажи.

Очевидный лот – Бруно Гимарайнс. Бразильского полузащитника хочет «ПСЖ». Как сообщает Sport.es, парижане готовы заплатить € 115 млн. Но «Ньюкасл» не горит желанием расставаться с одним из лидеров. В качестве усиления «сороки» рассматривают полузащитника «Сити» Калвина Филлипса. Англичанина готовы взять в аренду. Как сообщает The Athletic, на данном этапе официальные переговоры между клубами ещё не начались, однако «Ньюкасл» позитивно оценивает шансы на осуществление сделки. Ранее сообщалось, что «Сити» рассчитывает получить около € 5,8 млн в качестве комиссии за аренду футболиста. Также один из вариантов «на вход» – Джордан Хендерсон. Но вероятность этого перехода меньше, чем у Филлипса.