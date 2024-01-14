8 топ-матчей понедельника: НХЛ, НБА, КХЛ, Кубок Африки, Серия А и Australian Open

За чем следить в первый рабочий день новой недели: микс из футбола, хоккея, баскетбола и много-много тенниса.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный сезон НБА

Интрига: противостояние лучших команд Западной конференции — лидер против четвёртого места

«Миннесоте Тимбервулвз» предстоит вторая и последняя игра на домашней арене, где «волки» потенциально смогут улучшить соотношение побед и поражений на своей площадке до значения 15-2. Однако в «Миннесоте» встречу рискует пропустить Энтони Эдвардс из-за травмы колена. Тем временем «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл три матча подряд и надеется не останавливаться на достигнутом. «Парусникам» предстоит вторая и последняя игра в рамках выездного турне, где у них в общей сложности девять побед и столько же поражений в текущем сезоне.

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз», регулярный сезон НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Милуоки» одержать вторую победу за 48 часов над непростым соперником из Запада?

«Милуоки Бакс» предстоит вторая игра за последние 48 часов после впечатляющей победы со счётом 129:118 над «Голден Стэйт Уорриорз». В среднем «Милуоки» набирает 124,4 очка за игру, что является вторым показателем в лиге, а пропускает 119,4 очка — это седьмой лучший показатель в лиге. «Сакраменто Кингз», в свою очередь, предстоит четвёртая игра из пяти. На выезде у «Сакраменто» относительно всё в порядке — у них показатель 10-8 в сезоне-2023/2024.

🎾 4:00*: Теренс Атман (Франция, Q) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт АО для Даниила Медведева?

Двукратный финалист Australian Open (2021, 2022) провалил прошлый розыгрыш, сенсационно проиграв в третьем круге американцу Себастьяну Корде. Теперь Даниил Медведев начинает поход за титулом одного из самых удачных для себя ТБШ (а при определённом раскладе и за званием первой ракетки мира) матчем с 22-летним французским квалифаером Теренсом Атманом. Ранее теннисисты друг с другом не играли, а будущий победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Патрик Кипсон — Эмиль Руусувуори.

🏒 17:00: «Автомобилист» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли ЦСКА подъём по таблице Западной конференции?

ЦСКА преодолел кризис, впервые в сезоне одержал четыре победы подряд, но был остановлен московским «Динамо» в прошлом матче. Армейцы по-прежнему занимают непривычно низкое для себя место в нижней части кубковой восьмёрки. «Автомобилист» сражается за позицию в топ-4 Востока, чтобы иметь преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Конкуренты у уральцев серьёзные, так что терять очки не рекомендуется.

⚽️ 17:00: Сенегал — Гамбия, Кубок Африки — 2023, группа C, 1-й тур

Интрига: как действующий победитель Кубка Африки начнёт защиту титула?

Третий игровой день на Кубке Африки начнётся матчем с участием действующего чемпиона. В 2021 году Садио Мане и компания впервые в истории взяли трофей, обыграв в финале Египет в серии пенальти. Теперь Сенегал постарается повторить успех и поднять кубок на втором турнире подряд. Кстати, такого не было с нулевых, когда египтяне выиграли три Кубка Африки подряд. А что Гамбия? Для неё это всего лишь второй такой турнир в истории. Но в 2021-м она добралась до четвертьфинала.

⚽️ 20:00: Камерун — Гвинея, Кубок Африки — 2023, группа C, 1-й тур

Интрига: что покажут камерунцы на старте турнира?

Сборная Камеруна — пятикратный победитель Кубка Африки. Нет, это не рекорд. Лучший результат на счету египтян (семь трофеев). На предыдущем турнире Камерун остановился в шаге от финала, а в матче за бронзу одолел в серии пенальти Буркина-Фасо, отыгравшись с 0:3 в основное время. Для Гвинеи это уже 14-й Кубок африканских наций, а лучший свой результат команда показала в далёком 1976 году (второе место).

🏒 21:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одолеет ли «русский» «Коламбус» лидера НХЛ?

«Коламбус» — один из аутсайдеров сезона НХЛ, но это одна из самых русских команд лиги, так что к ней приковано особое внимание. Впереди у Даниила Тарасова, Кирилла Марченко, Ивана Проворова, Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и других «жакетов» серьёзнейшее испытание – домашний матч с лучшей командой лиги прямо сейчас «Ванкувером». Кстати, у «косаток» тоже в составе полно хоккеистов с российским паспортом: Никита Задоров, Илья Михеев, Андрей Кузьменко.

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Фрозиноне», Серия А, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем порадует Миранчук в очередном матче чемпионата Италии?

Алексей Миранчук ярко играет в 2024 году. Во-первых, он постоянно выходит в стартовом составе. Во-вторых, действует очень полезно. В кубковой встрече с «Сассуоло» (3:1) россиянин набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», в матче Серии А с «Ромой» оформил ассист, а в четвертьфинале Кубка Италии с «Миланом» (2:1) заработал пенальти, с которого бергамаски забили победный мяч. Впереди домашняя встреча с «Фрозиноне» (15-е место в таблице Серии А) — и здесь снова можно рассчитывать на какую-то магию от Алексея. Порадует ли он нас в очередной раз?