8 топ-матчей вторника: хоккей, баскетбол, теннис и футбол

Что смотрим 16 января: НХЛ, НБА, КХЛ, Серия А, Кубок Африки и наши в Австралии.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: оправдается ли команда Капризова после 0:6?

«Дикари» пережили эпидемию травм, но против «Аризоны» сыграли почти в полном составе и разгромно проиграли на домашнем льду. Не помогло и возвращение Кирилла Капризова — «Миннесота» отстаëт от зоны плей-офф уже на восемь очков, проведя больше матчей, чем конкуренты. Побеждать надо уже сейчас, так как конкуренты из «Сиэтла» и «Эдмонтона» выдают мощные серии.

🎾 3:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Сафиуллин в Мельбурне достижение Уимблдона-2023?

Роман Сафиуллин начинает Australian Open — 2024 матчем с голландцем Таллоном Грикспором, посеянным под 28-м номером. Турнир в Мельбурне — давно привычный для россиянина. Тут он был чемпионом среди юниоров в 2015-м, а с 2021-го неизменно играет в основе главного турнира. Однако дальше второго круга Роман ещё не пробирался, хотя на прошлогоднем Уимблдоне с ходу стал четвертьфиналистом. Соперники ранее друг с другом не играли. Победитель во втором круге встретится с кем-то из пары Артюр Фис — Иржи Веселы.

🏀 5:00: «Юта Джаз» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 16 января 2024, вторник. 05:00 МСК Юта Джаз Ньютаун Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Юта» продолжит побеждать, несмотря на неудачный старт сезона?

«Индиана Пэйсерс» играет очень хорошо без Тайриза Халибёртона, у которого травма подколенного сухожилия, выиграв девять из последних 11 матчей. Последняя игра «Индианы» — выездное поражение от «Денвер Наггетс», но матч с чемпионами мира показал, насколько хорошо «Пэйсерс» играют сейчас. «Юта Джаз», в свою очередь, претендует на сотворение небольшой сенсации в нынешнем сезоне НБА. «Юта» начала сезон неудачно — семь побед и 16 поражений. Сейчас у «джазменов» 11 побед в последних 13 встречах.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: что предложат «Лейкерс» одному из лидеров Западной конференции?

«Оклахома-Сити Тандер» имеет в своём активе четыре победы кряду, а также 12 выигрышей — в последних 16 встречах. У молодого коллектива сейчас всё просто отлично в Западной конференции. «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице и очевидно нацелена на единогласное лидерство, но впереди всё ещё «Миннесота Тимбервулвз». У «Лос-Анджелес Лейкерс» тем временем всё не так хорошо после победы во внутрисезонном турнире – после этого у «озёрников» 11 поражений в последних 15 играх.

🏒 19:00: «Торпедо» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2024, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится матч двух играющих команд?

«Торпедо» в последних играх выглядит ужасно в первую очередь по физике: такое ощущение, что в перерыве команда почти не занималась. Мешают нижегородцам и травмы — из-за этого показывать фирменный стиль становится сложнее. «Металлург», пусть об этом говорят меньше, играет в скоростном атакующем стиле, и совсем недавно отыграл испытывающий схожие проблемы «Спартак». Сможет ли команда Игоря Ларионова реабилитироваться на домашнем льду за провалы в Москве?

Легендарный Ларионов расстроен, но не отчаивается: Ларионов – о кризисе «Торпедо»: души не видно. Но не будем нажимать на кнопку паники

🏒 19:30: «Спартак» — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: закончит ли команда Жамнова чудовищную серию?

У красно-белых начался настоящий мор центрфорвардов: вылетел Иван Морозов — и стало понятно, как его энергия помогала Голдобину и Порядину бить бомбардирские рекорды. Только приехавший из Америки Михаил Мальцев набрал неплохую форму, но получил перелом пальца — а теперь ещё и Андрей Локтионов получил перелом в игре со СКА. Без них и без Шейна Принса у красно-белых отсутствует половина топ-6. Сможет ли «Спартак» прервать серию поражений в игре с «Витязем», который снова отдалился от зоны плей-офф?

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Сассуоло», Серия А, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Юве» снова приблизится к «Интеру» в борьбе за золото?

«Ювентус» в текущем сезоне показывает хорошие результаты. Команда борется за победу в Серии А и уже вышла в полуфинал Кубка Италии. В общем, Аллегри выправил положение после неудачного прошлого сезона. Сейчас «Юве» отстаёт от «Интера» на пять очков. Но в случае победы в следующем туре над «Сассуоло» туринцы сократят отставание до двух очков. Хотя в первом круге «Ювентус» уступил в гостях со счётом 2:4. Получится взять реванш сейчас?

⚽️ 23:00: Мали — ЮАР, Кубок Африки, группа Е, 1-й тур

Интрига: какая из команд начнёт Кубок Африки с победы?

Кубок Африки стартовал в Кот-д’Ивуаре. Во вторник, 16 января, стартуют встречи в группе Е. Сборная Мали встретится с ЮАР. Команды не находятся в статусе главных фаворитов турнира, но тёмными лошадками их назвать можно. Особенно это касается Мали. В составе сборной есть крепкие футболисты европейских лиг, например, Амаду Айдара или Диади Самассеку. В группе с Мали и ЮАР ещё играют Намибия и сильный Тунис. Так что победить в первом туре – важная задача.