«ПСЖ» глупо упустил победу, «Ливерпуль» и «МЮ» пошумели в Кубке. События дня в еврофутболе

Минувший футбольный день в Европе получился совсем не таким ярким, как предыдущий. Но всё равно было на что посмотреть. Ниже — наш традиционный дайджест главных событий.

«Жирона» вернула себе лидерство в Примере

Чемпионская гонка в Испании — чистейшие качели. В субботу «Реал» закамбэчил с «Лас-Пальмасом» (2:1) на последних минутах и вновь стал первым. Футболистов «Жироны» это разозлило, и они в ответ разобрались с «Сельтой». Единственный гол на 20-й минуте ударом в ближний нижний угол забил Порту. И всё же за результат благодарить в основном нужно Пауло Гассанигу: вратарь совершил пять сейвов и стал игроком матча с высоким рейтингом 8,5 от Sofascore. Оценку выше восьми больше никто не набрал.

Теперь у каталонцев преимущество в одно очко над мадридцами. Но у вторых есть игра в запасе. Остальные в борьбу за золото уже едва ли вмешаются – если только оба лидера ради интриги не начнут играть в поддавки.

«Ливерпуль» после новости о скором уходе Клоппа растоптал «Норвич»

На днях Юрген Клопп шокировал: объявил об уходе из «Ливерпуля» после девяти лет работы. Ну и как мерсисайдцы могли вслед за этим облажаться с «Норвичем» из Чемпионшипа? Ожидался парад голов, и команды его организовали. Фаворит накидал «канарейкам» пять голов и сам дал им забить два. Причём авторами забитых мячей стали разные футболисты: Кёртис Джонс, Дарвин Нуньес, Диогу Жота, Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх с одной стороны и Бен Гибсон с Борхой Сайнсом с другой.

Если «Ливерпуль» продолжит играть так же куражно, возможно, Клопп передумает и останется? Во всяком случае, большинству болельщиков, даже нейтральным, этого очень хотелось бы.

«МЮ» повозился с середняком из подземелья и всё же вырвал победу

«Манчестер Юнайтед» — чудесный: в победе команды нет уверенности, даже если ей предстоит сразиться с лютым андердогом. Валлийцы из Ньюпорта уступали со счётом 0:2 уже к 13-й минуте: отличились Бруну Фернандеш и Кобби Майну. Манкунианцы должны были добивать заметно уступающего в классе оппонента, однако расслабились и также приняли двушку: Брин Моррис и Уилл Эванс отправили местных фанатов в экстаз.

На табло горели 2:2 вплоть до 68-й минуты. Представляете, какая могла быть сенсация? Игроки «Юнайтед» тоже представили и всё-таки довели дело до конца. Люк Шоу пальнул в штангу, а Антони добил. И уже в добавленное время контратаку завершил Расмус Хойлунд. Чтобы сезон не стал для «МЮ» совсем провальным, нужно брать Кубок Англии. Но как же это будет непросто!

«Интер» справился с «Фиорентиной» и вернулся на трон

«Ювентус» из-за глупейшего удаления Аркадиуша Милика не переборол «Эмполи» (1:1), поэтому у «Интера» появилась идеальная возможность запрыгнуть на первое место. «Фиорентина» пыталась помешать этому и даже создала куда больше моментов, но не смогла. Лаутаро Мартинес на 20-й минуте замкнул головой подачу Кристьяна Аслани, и миланцы включили режим контратак. Главный шанс «фиалки» упустили в середине второго тайма: арбитр назначил пенальти, Николас Гонсалес тихонько пробил низом влево, и Ян Зоммер без проблем потащил. Сам же швейцарец, кстати, и «привёз» 11-метровый, въехав кулаком в лицо Мбала Н'Зола. Получается, исправился!

По ожидаемым голам преимущество на стороне хозяев: 1,84 xG против 0,62 xG. А по мастерству лучше «Интер», и именно оно сегодня зарешало. Чёрно-синие вновь лидируют в Серии А, опережая на одно очко «Юве» и при этом имея матч в запасе. В следующем туре команды как раз и сойдутся.

«ПСЖ» упустил дома преимущество в два мяча

Парижанам слишком скучно в Лиге 1. Чтобы хоть как-то внести интригу, они играют на расслабоне. И иногда это даже приводит к потере очков. Вот и с «Брестом» по результатам первого тайма они легко вели в два гола: отличились Марко Асенсио и Рандаль Коло Муани. После перерыва вышли те же игроки: и Килиан Мбаппе, и Гонсалу Рамуш, и Витинья. Сопернику было плевать: Махди Камара и Матиас Лаж добыли ничью. Ещё в добавленное время Брэдли Баркола психанул и заработал две жёлтые. Развлекаются как могут!

И имеют право, потому что даже с учётом ничьей опережают «Ниццу» на шесть очков. Ну а «Брест» заскочил на третью позицию, убрав оттуда «Монако». Не «Жирона», конечно, но тоже сенсация.

«Брест» увёз ничью из Парижа Фото: Zuma/TASS

Команда Кузяева устроила голевой триллер

«Лорьян» — главный претендент на вылет из Лиги 1: «мерлузовые» не побеждают с октября и логично торчат на последнем месте. Не положили на лопатки они и «Гавр», хотя команда Далера Кузяева вообще-то тоже борется в чемпионате за выживание. Тем не менее были максимально близки к этому.

«Лорьян» дважды выходил вперёд, причём второй раз — на 92-й минуте. Почему не удалось взять три очка? Потому что за соперника играет 34-летний Андре Айю, причём как! Суперветеран вышел вместо россиянина на финальные 20 минут и выдал шоу: сперва забил головой, а затем ударом через себя! Сам Далер особо ничем не отметился. Получается, главное его действие в матче — своевременный уход с поля.