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Обзор футбольных матчей 28 января 2024: Фиорентина — Интер, победа Жироны, Ливерпуля и МЮ, провал ПСЖ, ничья Кузяева

«ПСЖ» глупо упустил победу, «Ливерпуль» и «МЮ» пошумели в Кубке. События дня в еврофутболе
Георгий Илющенко
События дня в еврофутболе
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А ещё «Интер» и «Жирона» снова первые.

Минувший футбольный день в Европе получился совсем не таким ярким, как предыдущий. Но всё равно было на что посмотреть. Ниже — наш традиционный дайджест главных событий.

Вчерашний день был действительно грандиозным:
Подвиги россиян, жуткое невезение «Милана» и чума в Германии. События дня в еврофутболе
Подвиги россиян, жуткое невезение «Милана» и чума в Германии. События дня в еврофутболе

«Жирона» вернула себе лидерство в Примере

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Порту – 20'    

Чемпионская гонка в Испании — чистейшие качели. В субботу «Реал» закамбэчил с «Лас-Пальмасом» (2:1) на последних минутах и вновь стал первым. Футболистов «Жироны» это разозлило, и они в ответ разобрались с «Сельтой». Единственный гол на 20-й минуте ударом в ближний нижний угол забил Порту. И всё же за результат благодарить в основном нужно Пауло Гассанигу: вратарь совершил пять сейвов и стал игроком матча с высоким рейтингом 8,5 от Sofascore. Оценку выше восьми больше никто не набрал.

Теперь у каталонцев преимущество в одно очко над мадридцами. Но у вторых есть игра в запасе. Остальные в борьбу за золото уже едва ли вмешаются – если только оба лидера ради интриги не начнут играть в поддавки.

Подробнее о матче:
«Реал» снова скинули с первого места в Ла Лиге. «Жироне» хватило всего одного гола
«Реал» снова скинули с первого места в Ла Лиге. «Жироне» хватило всего одного гола

«Ливерпуль» после новости о скором уходе Клоппа растоптал «Норвич»

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Норвич Сити
Норидж
1:0 Джонс – 16'     1:1 Гибсон – 22'     2:1 Нуньес – 28'     3:1 Жота – 53'     4:1 ван Дейк – 63'     4:2 Сайнс – 69'     5:2 Гравенберх – 90+5'    

На днях Юрген Клопп шокировал: объявил об уходе из «Ливерпуля» после девяти лет работы. Ну и как мерсисайдцы могли вслед за этим облажаться с «Норвичем» из Чемпионшипа? Ожидался парад голов, и команды его организовали. Фаворит накидал «канарейкам» пять голов и сам дал им забить два. Причём авторами забитых мячей стали разные футболисты: Кёртис Джонс, Дарвин Нуньес, Диогу Жота, Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх с одной стороны и Бен Гибсон с Борхой Сайнсом с другой.

Если «Ливерпуль» продолжит играть так же куражно, возможно, Клопп передумает и останется? Во всяком случае, большинству болельщиков, даже нейтральным, этого очень хотелось бы.

Детали встречи:
Первый матч «Ливерпуля» после заявления Клоппа — праздник. Вернулись три ключевых игрока
Первый матч «Ливерпуля» после заявления Клоппа — праздник. Вернулись три ключевых игрока

«МЮ» повозился с середняком из подземелья и всё же вырвал победу

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Окончен
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 7'     0:2 Майну – 13'     1:2 Моррис – 36'     2:2 Эванс – 47'     2:3 Антони – 68'     2:4 Хойлунд – 90+4'    

«Манчестер Юнайтед» — чудесный: в победе команды нет уверенности, даже если ей предстоит сразиться с лютым андердогом. Валлийцы из Ньюпорта уступали со счётом 0:2 уже к 13-й минуте: отличились Бруну Фернандеш и Кобби Майну. Манкунианцы должны были добивать заметно уступающего в классе оппонента, однако расслабились и также приняли двушку: Брин Моррис и Уилл Эванс отправили местных фанатов в экстаз.

На табло горели 2:2 вплоть до 68-й минуты. Представляете, какая могла быть сенсация? Игроки «Юнайтед» тоже представили и всё-таки довели дело до конца. Люк Шоу пальнул в штангу, а Антони добил. И уже в добавленное время контратаку завершил Расмус Хойлунд. Чтобы сезон не стал для «МЮ» совсем провальным, нужно брать Кубок Англии. Но как же это будет непросто!

Всё сумасшествие противостояния АПЛ и Лиги 2:
«МЮ» с трудом одолел команду из 4-й лиги. Зато атмосфера на стадионе в Уэльсе — огонь
«МЮ» с трудом одолел команду из 4-й лиги. Зато атмосфера на стадионе в Уэльсе — огонь

«Интер» справился с «Фиорентиной» и вернулся на трон

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 14'    

«Ювентус» из-за глупейшего удаления Аркадиуша Милика не переборол «Эмполи» (1:1), поэтому у «Интера» появилась идеальная возможность запрыгнуть на первое место. «Фиорентина» пыталась помешать этому и даже создала куда больше моментов, но не смогла. Лаутаро Мартинес на 20-й минуте замкнул головой подачу Кристьяна Аслани, и миланцы включили режим контратак. Главный шанс «фиалки» упустили в середине второго тайма: арбитр назначил пенальти, Николас Гонсалес тихонько пробил низом влево, и Ян Зоммер без проблем потащил. Сам же швейцарец, кстати, и «привёз» 11-метровый, въехав кулаком в лицо Мбала Н'Зола. Получается, исправился!

По ожидаемым голам преимущество на стороне хозяев: 1,84 xG против 0,62 xG. А по мастерству лучше «Интер», и именно оно сегодня зарешало. Чёрно-синие вновь лидируют в Серии А, опережая на одно очко «Юве» и при этом имея матч в запасе. В следующем туре команды как раз и сойдутся.

Как это было:
Эту машину не остановить! «Интер» опять победил, а Зоммер «привёз» пенальти и вытащил его
Эту машину не остановить! «Интер» опять победил, а Зоммер «привёз» пенальти и вытащил его

«ПСЖ» упустил дома преимущество в два мяча

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Брест
Брест
1:0 Асенсио – 38'     2:0 Коло Муани – 45'     2:1 Камара – 55'     2:2 Лаж – 80'    
Удаления: Баркола – 90+4' / нет

Парижанам слишком скучно в Лиге 1. Чтобы хоть как-то внести интригу, они играют на расслабоне. И иногда это даже приводит к потере очков. Вот и с «Брестом» по результатам первого тайма они легко вели в два гола: отличились Марко Асенсио и Рандаль Коло Муани. После перерыва вышли те же игроки: и Килиан Мбаппе, и Гонсалу Рамуш, и Витинья. Сопернику было плевать: Махди Камара и Матиас Лаж добыли ничью. Ещё в добавленное время Брэдли Баркола психанул и заработал две жёлтые. Развлекаются как могут!

И имеют право, потому что даже с учётом ничьей опережают «Ниццу» на шесть очков. Ну а «Брест» заскочил на третью позицию, убрав оттуда «Монако». Не «Жирона», конечно, но тоже сенсация.

«Брест» увёз ничью из Парижа

«Брест» увёз ничью из Парижа

Фото: Zuma/TASS

Команда Кузяева устроила голевой триллер

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 3
Гавр
Гавр
0:1 Сабби – 15'     1:1 Луза – 33'     2:1 Кари – 51'     2:2 Айю – 85'     3:2 Бамба – 90+2'     3:3 Айю – 90+4'    

«Лорьян» — главный претендент на вылет из Лиги 1: «мерлузовые» не побеждают с октября и логично торчат на последнем месте. Не положили на лопатки они и «Гавр», хотя команда Далера Кузяева вообще-то тоже борется в чемпионате за выживание. Тем не менее были максимально близки к этому.

«Лорьян» дважды выходил вперёд, причём второй раз — на 92-й минуте. Почему не удалось взять три очка? Потому что за соперника играет 34-летний Андре Айю, причём как! Суперветеран вышел вместо россиянина на финальные 20 минут и выдал шоу: сперва забил головой, а затем ударом через себя! Сам Далер особо ничем не отметился. Получается, главное его действие в матче — своевременный уход с поля.

Почитайте об игре детальнее, она действительно была грандиозной:
Замена Кузяева спасла «Гавр». Уступил место ветерану, который устроил шоу!
Замена Кузяева спасла «Гавр». Уступил место ветерану, который устроил шоу!
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