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Расписание спортивных матчей 12 марта 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-событий вторника: «Барселона» — «Наполи», ЦСКА — «Ростов», наши в теннисе и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 марта 2024 года
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Комментарии
Спорт 12 марта: справятся ли Хави и Ко с чемпионом Италии, а Медведев — с неудобным американцем и поможет ли молодёжь Овечкину?

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анна Блинкова (Россия) — Диан Парри (Франция), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 00:00 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Интрига: улучшит ли Блинкова личный рекорд в Индиан-Уэллсе?

Анна Блинкова уже побила личное достижение в Индиан-Уэллсе, дойдя до третьего круга. Чтобы пробиться по сетке дальше, россиянке нужно справиться с француженкой Диан Парри. Ранее девушки друг с другом не играли. Будущая победительница дальше встретится с кем-то из пары Каролин Гарсия — Мария Саккари.

Анна уже преподнесла сенсацию в Калифорнии:
Блинкова выбила пятую ракетку мира! Касаткина тоже вышла в третий круг Индиан-Уэллса
Блинкова выбила пятую ракетку мира! Касаткина тоже вышла в третий круг Индиан-Уэллса

🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли молодёжь Овечкину сыграть в плей-офф ещё раз?

Уже после того, как «Вашингтон» провёл распродажу на дедлайне, команда забросила 10 шайб за два матча в ворота «Питтсбурга» и «Аризоны». Есть пример прошлогоднего «Нэшвилла», где в концовке парни из фарм-клуба подарили яркую погоню за плей-офф — и хотя сейчас «столичные» вне зоны плей-офф, они не так уж далеко от восьмёрки. Правда, календарь у «Вашингтона» нелёгкий, и впереди их ждёт очень глубокий по составу «Виннипег» с классной защитой.

Как прошёл прошлый матч:
Овечкин догнал очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» внезапно рвётся в плей-офф
Овечкин догнал очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» внезапно рвётся в плей-офф

🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в первой встрече команд в сезоне?

Нынешний сезон регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации складывается для «Кливленд Кавальерс» очень удачно. Команда на данный момент занимает третье место в Восточной конференции. Однако удручает тот факт, что в последнее время в коллективе слишком большое количество травмированных игроков. «Финикс Санз» после Матча всех звёзд не может нащупать стабильность. Команда во главе с Кевином Дюрантом чередует победы с поражениями и в последнем матче уступила «Бостону». Кто же в итоге победит – «Кливленд» или «Финикс»?

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Были лузерами в колледже, но стали суперзвёздами в НБА. Шансы есть даже у сына Леброна
Были лузерами в колледже, но стали суперзвёздами в НБА. Шансы есть даже у сына Леброна

🎾 5:30*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Себастьян Корда (США, 29), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Интрига: справится ли Медведев с неудобным американцем?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но теперь ему достался непростой соперник — Себастьян Корда, который кругом ранее выбил из турнира россиянина Романа Сафиуллина. Теннисисты до этого встречались трижды, и первый матч в Париже-2021 оказался на счету Даниила, однако затем первенствовал только американец — на Australian Open и в Шанхае-2023. Победитель новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Адриан Маннарино — Григор Димитров.

Даниил начал «Мастерс» в Калифорнии с победы над испанцем Карбальес-Баэной:
Медведев разгромил в Индиан-Уэллсе 64-ю ракетку. Дальше — американец, выбивший Сафиуллина
Медведев разгромил в Индиан-Уэллсе 64-ю ракетку. Дальше — американец, выбивший Сафиуллина

🎿 16:00: Лыжи, Кубок мира, 11-й этап. Классический спринт. Женщины, мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 14, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2024, вторник. 17:25 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 14, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2024, вторник. 17:35 МСК
Не началось

Интрига: какие ещё рекорды побьёт Клебо?

После первой в карьере победы в марафонской гонке в Хольменколлене Йоханнес Клебо наверняка нацелен выиграть и свой любимый классический спринт в Драммене. В его активе уже 18 спринтерских побед в классике – больше, чем у любого другого лыжника в классике и коньке, вместе взятых.

Клебо уже шесть раз завоёвывал спринтерский «Глобус» и наверняка сделает это в седьмой раз. Это и неудивительно, ведь он с 47 победами – лучший спринтер в истории. Его отрыв от преследователей огромен – 141 очко от Эрика Вальнеса и 174 очка от Люка Шанава за две гонки до окончания спринтерского сезона.

Клебо одержал крутейшую победу в марафоне:
Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон
Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон

⚽️ 18:00: «Химки» — «Краснодар», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» перезагрузится в Кубке России?

Команда Владимира Ивича завалила начало весны в РПЛ – первое место потеряно, в двух матчах набрано всего шесть очков. Возможность освободить голову от дурных мыслей и чуть встряхнуться – это Кубок России. У южан весьма проходной соперник – «Химки» выступают в Первой лиге, а краснодарцев последний раз побеждали в 2021 году. Фаворит очевиден.

Разбираемся в тактических тонкостях:
Ивича критикуют за «осторожный» футбол. Но проблема «Краснодара» в другом
Ивича критикуют за «осторожный» футбол. Но проблема «Краснодара» в другом

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли в первом раунде Кубка Гагарина семиматчевая серия?

Никита Гребёнкин не дал «Амуру» уйти в седьмой матч, и теперь вся надежда нейтральных болельщиков только на серию двух «Динамо». Без Никиты Гусева атака москвичей в пятом матче выглядела пресноватой, но в Минске лучший бомбардир лиги должен вернуться в состав. Однако ждать, что команда Дмитрия Квартальнова просто так сдастся на своём поле, не стоит: там искрят и свои молодые игроки, и легионеры.

В аутсайдеров серии верят:
Евгений Артюхин заявил, что у минского «Динамо» есть все шансы выиграть серию

⚽️ 20:15: ЦСКА — «Ростов», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Карпина продолжит победную серию?

«Ростов» хорош: начали весну в РПЛ с шести очков в двух встречах и явно в отличном настроении подходят к Кубку России. Про армейцев так не скажешь: ЦСКА поделил очки с «Оренбургом», и теперь команда Владимира Федотова уже не так явно претендует на место в тройке. Параллельный турнир на вылет – хорошая возможность заострить внимание на чём-то другом. Особенно если учесть, что в первом матче была зафиксирована ничья (1:1).

Было красиво:
Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша
Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Порту», Лига чемпионов, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Артету подкосит Лига чемпионов?

Лондонцы в 2024 году не знают поражений в АПЛ. Даже больше – они и о ничьих не слышали. Но в ЛЧ всё совсем иначе: сложности начались уже в 1/8 финала. «Порту» разрушил замыслы «Арсенала» и завалил крутейшую банку на последних минутах. Правило гостевого гола хоть и отменили, но пробиться в следующую стадию британскому гранду явно будет непросто. Атмосфера «Эмирейтс» в помощь.

В последнем матче «Арсеналу» было очень сложно:
Вратарь «Арсенала» выбил мяч в соперника. Ждать спасения от партнёров пришлось долго
Вратарь «Арсенала» выбил мяч в соперника. Ждать спасения от партнёров пришлось долго

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Наполи», Лига чемпионов, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» с новым тренером совершит сенсацию?

С учётом турнирного положения неаполитанцев в Серии А, сразу и не верится, что эти ребята в прошлом сезоне стали чемпионами Италии, а в этом сыграли вничью с «Барсой» (1:1). Надо понимать, что команда Хави сама отдала результат первой встречи, а теперь её соперник на подъёме: после той встречи «Наполи» обыграл даже «Ювентус» (2:1). Бойся, Каталония!

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