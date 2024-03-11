10 топ-событий вторника: «Барселона» — «Наполи», ЦСКА — «Ростов», наши в теннисе и хоккей

Спорт 12 марта: справятся ли Хави и Ко с чемпионом Италии, а Медведев — с неудобным американцем и поможет ли молодёжь Овечкину?

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анна Блинкова (Россия) — Диан Парри (Франция), Индиан-Уэллс, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Блинкова личный рекорд в Индиан-Уэллсе?

Анна Блинкова уже побила личное достижение в Индиан-Уэллсе, дойдя до третьего круга. Чтобы пробиться по сетке дальше, россиянке нужно справиться с француженкой Диан Парри. Ранее девушки друг с другом не играли. Будущая победительница дальше встретится с кем-то из пары Каролин Гарсия — Мария Саккари.

🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли молодёжь Овечкину сыграть в плей-офф ещё раз?

Уже после того, как «Вашингтон» провёл распродажу на дедлайне, команда забросила 10 шайб за два матча в ворота «Питтсбурга» и «Аризоны». Есть пример прошлогоднего «Нэшвилла», где в концовке парни из фарм-клуба подарили яркую погоню за плей-офф — и хотя сейчас «столичные» вне зоны плей-офф, они не так уж далеко от восьмёрки. Правда, календарь у «Вашингтона» нелёгкий, и впереди их ждёт очень глубокий по составу «Виннипег» с классной защитой.

🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в первой встрече команд в сезоне?

Нынешний сезон регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации складывается для «Кливленд Кавальерс» очень удачно. Команда на данный момент занимает третье место в Восточной конференции. Однако удручает тот факт, что в последнее время в коллективе слишком большое количество травмированных игроков. «Финикс Санз» после Матча всех звёзд не может нащупать стабильность. Команда во главе с Кевином Дюрантом чередует победы с поражениями и в последнем матче уступила «Бостону». Кто же в итоге победит – «Кливленд» или «Финикс»?

🎾 5:30*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Себастьян Корда (США, 29), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с неудобным американцем?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но теперь ему достался непростой соперник — Себастьян Корда, который кругом ранее выбил из турнира россиянина Романа Сафиуллина. Теннисисты до этого встречались трижды, и первый матч в Париже-2021 оказался на счету Даниила, однако затем первенствовал только американец — на Australian Open и в Шанхае-2023. Победитель новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Адриан Маннарино — Григор Димитров.

🎿 16:00: Лыжи, Кубок мира, 11-й этап. Классический спринт. Женщины, мужчины

Интрига: какие ещё рекорды побьёт Клебо?

После первой в карьере победы в марафонской гонке в Хольменколлене Йоханнес Клебо наверняка нацелен выиграть и свой любимый классический спринт в Драммене. В его активе уже 18 спринтерских побед в классике – больше, чем у любого другого лыжника в классике и коньке, вместе взятых.

Клебо уже шесть раз завоёвывал спринтерский «Глобус» и наверняка сделает это в седьмой раз. Это и неудивительно, ведь он с 47 победами – лучший спринтер в истории. Его отрыв от преследователей огромен – 141 очко от Эрика Вальнеса и 174 очка от Люка Шанава за две гонки до окончания спринтерского сезона.

⚽️ 18:00: «Химки» — «Краснодар», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» перезагрузится в Кубке России?

Команда Владимира Ивича завалила начало весны в РПЛ – первое место потеряно, в двух матчах набрано всего шесть очков. Возможность освободить голову от дурных мыслей и чуть встряхнуться – это Кубок России. У южан весьма проходной соперник – «Химки» выступают в Первой лиге, а краснодарцев последний раз побеждали в 2021 году. Фаворит очевиден.

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ

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Интрига: будет ли в первом раунде Кубка Гагарина семиматчевая серия?

Никита Гребёнкин не дал «Амуру» уйти в седьмой матч, и теперь вся надежда нейтральных болельщиков только на серию двух «Динамо». Без Никиты Гусева атака москвичей в пятом матче выглядела пресноватой, но в Минске лучший бомбардир лиги должен вернуться в состав. Однако ждать, что команда Дмитрия Квартальнова просто так сдастся на своём поле, не стоит: там искрят и свои молодые игроки, и легионеры.

В аутсайдеров серии верят: Евгений Артюхин заявил, что у минского «Динамо» есть все шансы выиграть серию

⚽️ 20:15: ЦСКА — «Ростов», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

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Интрига: команда Карпина продолжит победную серию?

«Ростов» хорош: начали весну в РПЛ с шести очков в двух встречах и явно в отличном настроении подходят к Кубку России. Про армейцев так не скажешь: ЦСКА поделил очки с «Оренбургом», и теперь команда Владимира Федотова уже не так явно претендует на место в тройке. Параллельный турнир на вылет – хорошая возможность заострить внимание на чём-то другом. Особенно если учесть, что в первом матче была зафиксирована ничья (1:1).

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Порту», Лига чемпионов, 1/8 финала

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Интрига: Артету подкосит Лига чемпионов?

Лондонцы в 2024 году не знают поражений в АПЛ. Даже больше – они и о ничьих не слышали. Но в ЛЧ всё совсем иначе: сложности начались уже в 1/8 финала. «Порту» разрушил замыслы «Арсенала» и завалил крутейшую банку на последних минутах. Правило гостевого гола хоть и отменили, но пробиться в следующую стадию британскому гранду явно будет непросто. Атмосфера «Эмирейтс» в помощь.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Наполи», Лига чемпионов, 1/8 финала

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Интрига: «Наполи» с новым тренером совершит сенсацию?

С учётом турнирного положения неаполитанцев в Серии А, сразу и не верится, что эти ребята в прошлом сезоне стали чемпионами Италии, а в этом сыграли вничью с «Барсой» (1:1). Надо понимать, что команда Хави сама отдала результат первой встречи, а теперь её соперник на подъёме: после той встречи «Наполи» обыграл даже «Ювентус» (2:1). Бойся, Каталония!