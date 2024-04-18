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Расписание спортивных матчей 19 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: старт сезона в Медиалиге, новый формат в Ф-1, финал в волейболе и РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 19 апреля: Капризов в погоне за сотней очков, а ещё посмотрим на дуэль Маккиннон — Макдэвид и игру «Ювентуса»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Капризов добраться до 100 очков?

«Дикари» уже давно лишились шансов на плей-офф и теперь просто доигрывают сезон. Тем не менее даже в такой обстановке лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов не сбавляет обороты. Нападающий набрал 95 (45+50) очков в нынешнем сезоне. При этом технически он всё ещё может разменять сотню, в текущем чемпионате были случаи, когда хоккеисты набирали 5+ очков за матч. Но сможет ли Капризов?

Капризов зажигает в конце сезона:
Капризов продолжает крушить рекорды! Успеет ли Кирилл совершить личное чудо?
Капризов продолжает крушить рекорды! Успеет ли Кирилл совершить личное чудо?

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет победителем из дуэли Маккиннона и Макдэвида?

«Колорадо» уже узнал соперника по плей-офф, а «Эдмонтону» ещё предстоит это сделать. В любом случае матч станет генеральной репетицией перед главными противостояниями. Кто же лучше покажет себя: гений Маккиннон или лучший игрок мира Макдэвид?

Макдэвид шикарно играет под занавес регулярки:
Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ
Макдэвид станет первым после Гретцки и Лемье? Всё о новом рекорде суперзвезды НХЛ

🏎 10:30: Формула-1, Гран-при Китая. Спринт-квалификация

Формула-1 2024. Этап 5, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
19 апреля 2024, пятница. 10:30 МСК
Не началось

Интрига: кто с ходу попадёт в настройки?

Гран-при Китая станет первым в истории, проведённым по новому расписанию. В пятницу после единственной тренировки пройдёт квалификация к спринтерской гонке. Соответственно, именно в этой спринт-квалификации нас могут ожидать необычные результаты, ведь у команд окажется лишь 60 минут на подготовку и поиск оптимальных настроек. Вдобавок ко всему Формула-1 добралась до Шанхая впервые с 2019 года, так что у инженеров меньше полезных данных, чем обычно. Ждём сюрпризов!

Зачем в Формуле-1 поменяли расписание Гран-при?
Формула-1 впервые проведёт Гран-при по новому расписанию. Зачем и как всё будет?
Формула-1 впервые проведёт Гран-при по новому расписанию. Зачем и как всё будет?

⚽️ 18:00: «Чисто Питер» — «Амкал», Медиалига, пятый сезон, 1-й тур

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 1-й тур
19 апреля 2024, пятница. 18:00 МСК
Чисто Питер
Не начался
Амкал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнётся новый сезон Медиалиги?

Пятый сезон довольно противоречивой для многих олдовых болельщиков Медийной лиги стартует с зарубы родоначальников МФЛ и петербургской команды, где под руководством Владислава Радимова играют Анатолий Тимощук, Дмитрий Сенников и другие звёзды футбола. И, кстати, босс «Зенита» Александр Медведев. Так что противостояние будет интересно и ценителям обычной игры — где нет челленджей и прочих необычностей. Ещё, кстати, за «Амкал» выйдет Илья Скроботов. Да, это тот самый воспитанник Петербурга, который забивал за сине-бело-голубых в ворота «Динамо» ещё при Роберто Манчини. Теперь и он в Медиалиге.

Всё, что нужно знать о новом сезоне Медиалиги:
Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги
Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (женщины). Финал, второй матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 2-й матч
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Локо» реванш?

35 очков диагональной Эбрар Каракурт (только 12 мячей из 15 командных на тай-брейке забила турчанка) не помогли «Локо» забрать первый матч серии. На той стороне стеной стояли девушки из Казани: «Динамо-Ак Барс» зачехлил соперниц 19 раз — только пять блоков пришлись на пятую партию. А два из них в концовке определили исход встречи! При равенстве в атаке и на приёме этого преимущества на сетке хватило для мощного старта хозяек — 25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15.

«Локомотив» перевернул матч, но проиграл. Анализируем:
«Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань»
«Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань»

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Факел», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Краснодар» в чемпионской гонке?

«Быки» уступили дома «Зениту» (1:2), и многие похоронили конкуренцию в Премьер-Лиге. Хотя вообще-то отрыв петербуржцев составляет всего-навсего четыре очка. Но только дальше ошибаться нельзя: любая осечка при таких раскладах реально подведёт черту под чемпионскими амбициями краснодарцев. А «Факел», кстати, совсем не стоит недооценивать: воронежцы за 12 выездов собрали 12 очков. Это седьмой результат в РПЛ. К тому же их предыдущие три встречи с «Краснодаром» заканчивались ничьими.

Как южане бодались с чемпионом:
Поздравляем «Зенит» с чемпионством?
Поздравляем «Зенит» с чемпионством?

⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Ювентус», Серия А, 33-й тур

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: туринцы вообще собираются побеждать?

11 последних матчей в Серии А принесли чёрно-белым только две победы. И речь, внезапно, не о каком-нибудь «Удинезе», а о «Ювентусе». Хотя это касается обеих команд, но вот от второй подобного совсем не ждёшь. При таком графике можно и из топ-4 выпасть, что просто немыслимо. А тут и «Кальяри» набрал приличный ход: переиграл «Аталанту» (2:1), выстоял перед «Интером» (2:2). Так что, несмотря на звёздность туринцев, с фаворитом матча вообще ничего не ясно. Тем интереснее будет за ним наблюдать.

Знали, что у туринцев одна из самых крепких оборон в Европе?
Стали известны клубы с самой крепкой обороной в топ-5 европейских лиг
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