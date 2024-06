«Сити» реально могут выкинуть из АПЛ и лишить трофеев? Полный разбор войны клуба с лигой

«Манчестер Сити» выиграл четвёртое чемпионство подряд, но праздник омрачила «война» с Премьер-лигой. С каждым днём всё громче звучат обсуждения 115 обвинений, выдвинутых против клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей. И сейчас бомба всё же рванула – «Сити» подал иск в отношении АПЛ.

В этом материале мы подробно объясним всё, что связано с этим запутанным делом, а заодно расскажем, почему «Сити» избегал наказания столько лет. И главное – ответим, что же грозит клубу, если его всё же признают виновным.

Часть 1. Как мы узнали, что «Манчестер Сити» годами обходил правила

В 2008 году, когда «Сити» купили богачи из Абу-Даби, клуб был в удручающем состоянии. Побед в чемпионате не видели уже 40 лет, инфраструктура была обветшалой, а тайский владелец, который подарил болельщикам надежду на новое богатое будущее, оказался финансовым преступником и был приговорён к тюремному заключению всего спустя год после приобретения «Сити». Шейх Мансур не хотел покупать клуб, который уже добился успехов и многое выиграл — для него было важно, чтобы команда и бренд развивались под покровительством ADUG (Abu Dhabi United Group). Такой подход, по его мнению, мог дать наибольшую отдачу от инвестиций на долгосрочной дистанции.

Новые владельцы из ОАЭ немедленно начали реализовывать свою стратегию: вкачать как можно больше средств в клуб, пока он не сможет конкурировать с другими топ-командами. Команда вышла на трансферный рынок и начала набирать игроков – тогда «Сити» продавал не больше, чем мечту, предлагая вместо реальных преимуществ гипотетические – иначе они не могли привлечь игроков. И на всё это нужно было много, очень много денег: за первые два сезона после прихода шейхов «Манчестер Сити» потратил на игроков больше € 300 млн.

План богатых владельцев был в том, чтобы и дальше подпитывать клуб средствами из собственных карманов – и так вывести его на новый уровень. Но в январе 2010-го руководители осознали, что их стратегии могут помешать новые правила ФФП, которые должны были вступить в силу в 2013 году. Нужно было либо создавать новые источники доходов, сокращать расходы и снижать ожидания, либо… Искать, как эти правила обойти.

И им это удалось. Более того, годами у них получалось скрывать все свои схемы – пока в ноябре 2018 года немецкое издание Der Spiegel не опубликовало cерию из четырёх статей о нарушениях «Сити» правил получения прибыли и устойчивого развития (PSR) и финансового фэйр-плей (FFP). Журналисты использовали многочисленные электронные письма руководителей клуба и членов совета директоров, которые были получены в результате расследования Football Leaks. В файлах подробно раскрывались схемы обхода ФФП, из которых стало понятно, что финансовые отчёты «Манчестер Сити» были «паутиной лжи».

Шейх Мансур Фото: Tom Jenkins/Getty Images

В 2010-м «Сити» запустил секретный проект, получивший интересное название Project Longbow («Большой лук»). Главный юрисконсульт клуба Саймон Клифф объяснял в одном из электронных писем, что длинный лук был «оружием, которое англичане использовали для победы над французами при Креси и Азенкуре» – это одно из самых знаменательных сражений Столетней войны. Для руководства «Манчестер Сити», которое придумало столь креативное название для своего секретного проекта, врагом был француз Мишель Платини – президент УЕФА, который и решил ввести правила ФФП. Борьба против него стала центром бизнес-модели «Сити» на много лет, а «Большой лук» – её средством.

В мире, где не нарушаются правила, клубы работают так: команда играет, показывает результаты на поле, собирает зрителей на стадионе или у телевизора и заключает спонсорские контракты. Если расходы превышают доходы, клуб фиксирует убыток и начинает процесс сокращения затрат или поиск новых источников дохода. «Сити» же придумал иначе: если тратить деньги шейха, то все расходы должны быть задекларированы – а это приведёт к отрицательным суммам на счетах. Но вот если поступления из его кармана зафиксировать в качестве спонсорских поступлений, то это уже будут коммерческие доходы! И никаких санкций со стороны УЕФА.

Клуб передал имиджевые права на игроков сторонней компании, чтобы не платить маркетинговые сборы. Это сократило расходы «Сити», а ещё и принесло дополнительные доходы, которые с гордостью можно было показать УЕФА. Обладателем прав стала компания Fordham Sports Management, которой, согласно документам, владела какая-то подставная компания в Великобритании. Подставная – потому что её владельцы были на Британских Виргинских островах, а взаимосвязи в конечном итоге выводили к семейному трасту Роулендов. Деньги проходили целый цикл, а потом возвращались на счета «Сити» – уже под видом выплат.

Но самая интересная часть – это как клуб завышал спонсорские контракты. «Манчестер Сити» играет на стадионе Etihad, титульный спонсор команды – тоже Etihad. Etihad – это авиакомпания, которую возглавляет сводный брат шейха Мансура. Также клуб рекламирует Etisalat, управление туризма Абу-Даби и инвестиционную компанию Aabar, владеющую долями в UniCredit и Virgin Galactic. И все они связаны одной схемой, которая вскрылась после утечки. В 2015-м дела обстояли так: ADUG (Abu Dhabi United Group) переводила Роулендам деньги, те переправлялись через партнёров, а потом поступали обратно в клуб. Часть – как выплата от спонсора. Остальная же шла напрямую от ADUG.

Парад «Сити» Фото: Jess Hornby/Getty Images

Часть 2. Как «Сити» стал фигурантом расследования и победил в CAS

В 2019 году УЕФА и Премьер-лига начали свои независимые расследования, основанные на данных, которые удалось получить журналистам Football Leaks и Der Spiegel. Первое закончилось быстро, а второе идёт до сих пор.

УЕФА, отстранение от еврокубков и быстрое возвращение

Расследование вёл независимый дисциплинарный орган УЕФА, контролирующий финансовые дела клубов (Club Financial Control Body, в дальнейшем – СFCB). «Сити» тогда выпустил заявление, в котором пафосно одобрил эти действия:

«Манчестер Сити» заявление клуба «Это возможность положить конец слухам, которые возникли после незаконного взлома и вырванной из контекста публикации электронных писем клуба. Обвинения в финансовых махинациях – абсолютная ложь. Финансовая деятельность клуба прозрачна, что подтверждается во всех опубликованным нами отчётах».

Глава этого органа Ив Летерм, как писал тогда The New York Times, был твёрдо намерен добиться исключения «Сити» из еврокубков. Помимо новых данных, СFCB решил перепроверить материалы расследования от 2014 года (клуб обвинили в завышении данных о спонсорских доходах, но он отделался лишь штрафом). Летерм привлёк сторонних финансовых экспертов, которые, по утверждению источников издания, не были удовлетворены материалами, которые предоставил клуб для нового расследования. The New York Times, ссылаясь на близких к ходу дела людей, написал, что УЕФА выявил ряд нарушений, и «Сити» будет наказан. Клуб выпустил новое заявление – на этот раз с осуждениями, что о ходе расследования стало известно прессе. При этом «Сити» не опроверг ни информацию о том, что глава CFCB не оценил предоставленные ими данные, ни то, что им грозит исключение из еврокубков. Основной претензией было именно то, что о ходе расследования стало известно СМИ.

Инсайд издания сбылся: через несколько дней УЕФА опубликовал решение с вердиктом «виновен». Расследование установило, что с 2012 по 2016 год «Манчестер Сити» завышал данные о доходах спонсоров, чтобы избежать нарушения правил ФФП.

УЕФА заявление организации «После слушания, которое состоялось 22 января 2020 года, судебная палата CFCB обратилась к «Манчестер Сити» с объявлением о том, что разбирательства в отношении английского клуба по факту возможных нарушений ФФП прекращены. Клуб отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА в течение двух лет, начиная с сезона-2020/2021».

«Сити» ответил, что не удивился решению, но назвал его «предвзятым», а все обвинения – «ложными». Эксперты ждали, что Пеп Гвардиола уйдёт, игроки разбегутся, а у клуба начнутся непростые времена, потому что вылет из ЛЧ на два года влечёт за собой серьёзные финансовые потери. Но «Сити» пошёл с апелляцией в CAS.

В ходе разбирательства клуб пытался доказать, что слитые электронные письма (а впоследствии и предоставленные ими же оригиналы – всё это можно найти в решении CAS) не должны быть приняты в качестве доказательств, поскольку изначально они были получены преступным путем.

«Манчестер Сити» заявление клуба «Клуб утверждает, что он не отрицает, но и не принимает подлинность просочившихся электронных писем, поскольку они были украдены в результате незаконного взлома компьютерных систем. Клуб также утверждает, что утечка электронных писем не является допустимым доказательством, поскольку применяемый критерий баланса интересов должен обеспечить более высокую степень защиты личных прав клуба, чем более широкие общественные интересы. УЕФА утверждает, что интересы широкой общественности в установлении истинных обстоятельств этого дела перевешивают интересы клуба в стремлении защитить конфиденциальность коммерческих сообщений».

CAS не согласился. Более того, суд постановил, что «Сити» признал их подлинность, пусть и косвенно – об этом говорится в пункте 86: «…мистер Уиддоусон и мистер Пирс своими показаниями подтвердили достоверность утечек электронных писем. Мистер Уиддоусон недвусмысленно сделал это в своих показаниям. Что касается мистера Пирса, то, ссылаясь на его мыслительный процесс в обсуждении отдельных моментов из писем, группа считает, что он неявно признал достоверность утечки».

«Сити», согласно опубликованным документам CAS, также не выдвигал никаких обвинений в адрес Der Spiegel или Football Leaks о том, что электронные письма могли быть подделаны. Более того, комиссия суда сравнила слитые письма и предоставленные «Сити» оригиналы (их было всего шесть, но тем не менее) и пришла к выводу, что из файлов, полученных в результате взлома, была удалена определённая информация: имена людей в копии, дата, подписи в виде графических изображений. Однако CAS постановил, что это «не повлияет на достоверность просочившихся электронных писем, на которых УЕФА основывал своё решение». Суд подчеркнул, что слитые переписки не были отредактированы по содержанию, а это гораздо важнее, чем зачёркнутые фамилии или удалённые картинки из подписей.

Здание CAS Фото: Miguel Villagran/Getty Images

Если CAS подтвердил подлинность писем, что же тогда пошло не так?

Во-первых, УЕФА в ходе слушаний требовал, чтобы «Сити» предоставил ВСЮ цепочку писем, относящихся к делу, а не только шесть штук, которые принёс клуб. «Манчестер Сити» отказался это сделать, и УЕФА… Просто согласился. Организация отозвала своё требование, а СAS не придал этому значения и со своей стороны не потребовал от клуба подобного.

Почему УЕФА резко сдал назад? Вероятно, потому что им хотелось как можно скорее покончить с этим делом. В самом начале документа указано, что в своём письме УЕФА просил ускорить рассмотрение дела, чтобы успеть до начала сезона. Попытка выудить письма от «Сити» затянули бы процесс, потому что клуб, очевидно, продолжил бы отказывать, ссылаясь на свои права. Здесь вопрос и к УЕФА, и к CAS, который не придал никакого значения тому, что «Сити» встал в позу и отказался предоставлять все письма, а принёс только шесть (из больше чем пяти тысяч).

Но CAS кое-что всё же запросил – суд настаивал, что им необходимы счета и банковские выписки, показывающие передвижение средств – как со стороны клуба, так и со стороны спонсоров. Потому что переписка не является достаточным доказательством того, что всё это действительно имело место быть. Клуб их не предоставил, сославшись на конфиденциальность данных. Странно, не правда ли? Ещё более странно, что схемы, годами обсуждаемые в сотнях писем, оказались недостаточно убедительны

Идём дальше. Несмотря на то что «Сити» предоставил шесть писем, к рассмотрению была принята только часть из них. В параграфе 297 судебного решения указано, что доказательства, по которым истёк срок давности, считаются «плодами отравленного дерева». Так называется юридическая доктрина, согласно которой доказательства, полученные незаконно или с нарушением законным прав пострадавшей стороны, не могут быть использованы в качестве таковых.

CAS Заявление организации «297. Судебное преследование по таким обвинениям ограничено по времени. Если бы CFCB применил правильный подход и рассмотрел вопрос об Etisalat с истечением срока давности с самого начала расследования, это якобы фактически неверное объяснение никогда бы не появилось. Соответственно, даже несмотря на то, что предполагаемая ложная информация была предоставлена в течение срока исковой давности, она является «плодом с ядовитого дерева», и большинство членов Комиссии считают, что клуб не может быть подвергнут санкциям на этом основании».

То есть CAS посчитал, что некоторые обвинения были предъявлены с истечением срока давности, поэтому их не приняли в качестве доказательств вины «Манчестер Сити». И это сильно ударило по доказательной базе УЕФА, потому что те письма, которые приобщили к делу, не содержат самых важных деталей, на которые и опирался в своём расследовании европейский орган.

Самое интересное, что организация сама установила пятилетний срок давности в отношении ряда правонарушений, однако в случае с «Сити» сама же их и проигнорировала. Почему? Потому что УЕФА обвинил клуб в сокрытии правонарушений и затягивании расследования, что и привело к превышению установленного срока. CAS же опирался на правила УЕФА, согласно которым срок давности действительно истёк, из-за чего некоторые нарушения были отклонены, а часть доказательств – просто исключена.

И последний момент – это назначение арбитров на заседание. По протоколу каждая сторона выбирает по одному арбитру, главное требование к которому – быть независимым. Тут получилось интересно: The Guardian писал, что вместо того, чтобы CAS сам выбрал председателя, «Манчестер Сити» порекомендовал своего кандидата. Который в итоге и стал председателем. И УЕФА не был против. Так что, было можно? Видимо, да.

Шейх Мансур Фото: Martin Rickett/Getty Images

Вопросы по решению CAS есть как и к самому суду, который как будто проигнорировал очевидные вещи, так и к УЕФА, который пошёл в бой, размахивая шашкой, а в середине поля её просто выкинул и сдался.

Но с Премьер-лигой так не получится.

Часть 3. 115 обвинений от Премьер-лиги

Параллельно с расследованием УЕФА своё вела и Премьер-лига – в результате него клубу было предъявлено обвинение по нарушению 115 пунктов правил лиги.

По 54 пунктам в непредоставлении точной финансовой информации;

по 14 пунктам в непредоставлении точных данных о выплатах игрокам и менеджерам;

по 5 пунктам в несоблюдении правил УЕФА, включая FFP;

в 7 нарушений правил PSR Премьер-лиги;

в 35 случаев отказа сотрудничать с расследованием Премьер-лиги.

Вcё это появилось из следующего:

в течение девяти лет, вплоть до 2017 года, клуб не предоставлял точной финансовой информации о своих доходах;

с 2009 по 2013 год клуб не предоставлял полной информации о том, сколько они платили главному тренеру;

с 2010 по 2016 год «Сити» не предоставлял полной информации о выплатах игрокам;

с 2013 по 2018 год клуб не соблюдал правила УЕФА;

с 2015 по 2018 год – правила PSR Премьер-лиги;

и, наконец, начиная с 2018 года, они не сотрудничали с расследованием Премьер-лиги.

Это аналогичные обвинения, но не идентичные тем, что вынес УЕФА. Премьер-лига пять лет вела своё расследование, потому что, во-первых, характер обвинений сложен, а лига не является государственным органом судебной власти (но она имеет право проводить расследования, так как в сборнике её правил есть соответствующий юридический раздел). Во-вторых, лига явно рассчитывала, что «Сити» будет сотрудничать со следствием, чего не произошло – клуб неоднократно отказывал в содействии и оспаривал результаты расследования в судах Великобритании. Это сильно затянуло процесс, но «Сити» имеет на это полное право.

Всё это время клуб брал чемпионства, а лига не сдавалась – даже несмотря на то, что CAS своим решением о снятии бана, по сути, оправдал «Сити». Расследование Премьер-лиги, учитывая список пунктов, явно включало больше данных, которые не рассматривались ни УЕФА, ни CAS. К таковым можно отнести более поздние результаты утечек, которые также освещались в Der Spiegel: про контракт Роберто Манчини, которому платили через арабский клуб, связь с правительством ОАЭ и нелегальные трансферы молодых игроков.

И да, несмотря на решение CAS, «Сити» всё это время оставался в опасности – просто потому что УЕФА и Премьер-лига живут по разным правилам и подчиняются разным законодательствам. А это значит, что способы рассмотрения правонарушений тоже отличаются.

Дело «Сити» будет рассматриваться Независимой комиссией, которая подчиняется английскому, а не швейцарскому законодательству. Будет другой процесс, ровно как и стандарт предоставления доказательств. И вот тут интересно: у Премьер-лиги нет срока давности по правонарушениям или доказательствам – это значит, что те письма, которые CAS не стал принимать во внимание при рассмотрении дела, лига принимала. Однако в английском законодательстве срок давности есть – шесть лет с момента совершения правонарушения или 12, если дело связано с особыми правилами. Но это гражданское дело, поэтому многое зависит от того, что прописано в соглашении между клубами и лигой. Расследование началось в 2019 году, поэтому, даже если в соглашении между лигой и клубами предусмотрен срок давности, маловероятно, что он может быть применён в данном случае.

Ещё момент: ни одна из сторон не может назначать арбитров – ни Премьер-лига, ни «Сити». И последнее: на этот раз клуб не сможет пойти с апелляцией в CAS.

Интересно про сам ход дела – тут придётся обратиться к английскому законодательству и его тонкостям (и сказать спасибо моему иностранному коллеге с юридическим образованием). Из-за того, что дело проходит по гражданскому праву, а не уголовному, Независимая комиссия будет опираться именно на его постулаты. Поэтому вместо corpus delicti (состав преступления), согласно которому лицо может быть наказано лишь в случае, если будет установлен факт совершения преступления (нельзя осудить человека за кражу, если следствие не сможет доказать, что что-то было украдено), будет использован «баланс вероятностей». Проще говоря, Независимая комиссия должна изучить все предоставленные доказательства и решить, с какой вероятностью правонарушение имело место быть. Если она выше 51%, то нарушение считается совершённым.

Вопрос лишь в том, будет ли комиссия рассматривать весь массив писем. Если да, то вряд ли кто-то скажет, что «Сити» сложно заподозрить в нарушении правил.

Часть 4. Ждут ли «Сити» санкции

Есть два вопроса, на которые сложно дать ответ. Первый – когда всё это закончится. Второй – как это закончится.

Наказание будет зависеть от того, какие обвинения примет Независимая комиссия, а также как оценит степень их серьёзности. Согласно правилам Премьер-лиги, клубу-нарушителю могут вынести предупреждение, а могут исключить из лиги и лишить трофея. Ранее клубы, которые нарушали правила PSR, наказывали лишением очков, однако ситуация «Сити» – особенная по 115 пунктам. Это беспрецендентый случай, поэтому предположить, каким будет наказание, очень сложно.

В правилах указаны следующие санкции:

отстранение от матчей;

снятие очков;

• рекомендация правлению лиги провести переигровку матчей;

рекомендация правлению лиги исключить клуб из лиги;

денежная компенсация;

бан на регистрацию игроков;

условное наказание.

Комиссия может не ограничиться одной санкцией, а применить целый ряд таковых. Дело в том, что «Сити» не просто систематически нарушал правила, но и намеренно это скрывал, что могло отразиться (или отразилось) на спортивной целостности и честности соревнований. Кроме того, клуб неоднократно отказывался сотрудничать с Премьер-лигой в расследовании, что только усугубляет его положение.

Но – опять же – точный исход в этой ситуации предугадать нереально. Можно лишь предположить несколько вариантов, среди которых есть и такой, что клуб избежит наказания, несмотря на очевидные доказательства его вины в сотнях слитых писем.

«Сити» и Премьер-лига договорятся. Это может быть сделано под давлением свыше из-за особых отношений Великобритании и ОАЭ.

«Сити» отделается штрафом и вычетом очков.

«Сити» получит большой штраф и большой вычет очков.

«Сити» отправят в Чемпионшип.

«Сити» получит штраф и лишится трофеев.

И давайте не забывать о том, что даже при предъявлении обвинений по 115 пунктам нет никакой гарантии, что «Сити» действительно окажется виновен по решению юридического органа.

Часть 5. Зачем «Сити» пошёл судиться с Премьер-лигой

В то время, как лига выдвигает обвинения против «Сити», клуб решил пойти против лиги и подал к ней иск из-за новых правил, которые были введены в декабре 2021 года и пересмотрены в январе этого года. Они касаются сделок с ассоциированными сторонами – организациями, которые имеют какие-либо связи с клубом или его владельцем.

Тут проще разобраться на примере. Давайте представим, что Бил Гейтс владеет «Арсеналом» и хочет его развивать: покупать игроков, обновить базу, повысить всем зарплаты – в общем, много и широко тратить. Но, согласно правилам, он ограничен во вложениях из своего кармана: чтобы больше вкладывать, надо увеличить доходы, которые клуб генерирует сам. Например, найти спонсоров. И тут у Гейтса появляется идея: сделать титульным спонсором свою компанию, заключив между сторонами сделку на $ 1 млрд. Звучит как идеальный план! Но он быстро перестаёт быть таковым, когда Гейтс смотрит в правила Премьер-лиги, в которых указано, что его компания и «Арсенал» считают ассоциированными сторонами, потому что одно физическое лицо (он сам) осуществляет значительный контроль и над компанией-спонсором, и над клубом. Такая связь запрещена: Премьер-лига хочет, чтобы все сделки заключались в соответствии с правилами справедливой рыночной стоимостью для спонсорских сделок (они, кстати, есть и в УЕФА).

По данным The Times, клуб утверждает, что установленные правила нарушают законодательство о конкуренции в Великобритании. «Сити» считает, что даже спонсоры, имеющие связи со своими владельцами (например, Etihad Airways), должны сами решать, сколько для них стоит спонсорство клуба. Более того, «Сити» добивается выплаты ущерба на основании того, что в течение многих лет они были вынуждены эти правила соблюдать. Клуб считает, что следование справедливой рыночной цене не позволило заключать им дорогостоящие контракты, что привело к потере возможностей подписания игроков, а также вынудило их повышать цены на билеты.

Если суд встанет на сторону клуба, то это перевернёт весь английский футбол:

владельцы команд смогут вкладывать любые средства через спонсорские сделки;

будет нарушена целостность Премьер-лиги, где всё до этого решалось посредством голосований, на которых клубы зачастую выступали единым фронтом. Если кто-то один позволяет себе идти с такими громкими исками против лиги, то почему нельзя остальным?

А ещё, конечно, решение суда в пользу «Сити» нанесёт огромный удар по тому самому делу из 115 пунктов. Ведь большая часть обвинений касается как раз завышения спонсорских контрактов.

Так что нас ждут весёлые времена в Премьер-лиге. Не переключайтесь.