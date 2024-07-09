Топ-матчи среды: Уимблдон, Аргентина — Канада и Нидерланды — Англия в футболе, а ещё ЛЧ

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз», НБА, Летняя лига

Интрига: команды по-разному провели первый матч в Летней лиге, кто победит в этот раз?

«Филадельфия Сиксерс» довольно легко расправилась с «Оклахома-Сити Тандер» (102:95) в стартовом матче Летней лиги НБА. В свою очередь, «Мемфис Гриззлиз» уступил «Юте Джаз» в овертайме со счётом 95:97 ОТ. Великан Зак Иди провёл неплохой первый матч в НБА, набрав 14 очков и 15 подборов, но этого всё равно не хватило для победы его команды. Самым результативным игроком «мишек» в матче с «джазменами» стал Скотти Пиппен-младший, который является сыном легендарного игрока «Чикаго» Скотти Пиппена. Сможет ли «Мемфис» навязать борьбу «Филе»?

🏀 3:00: Китай — «Сан-Антонио Спёрс», НБА, Летняя лига

Интрига: кто одержит первую победу в Летней лиге?

Что «Сан-Антонио Спёрс», что сборная Китая по баскетболу пока не смогли победить ни разу в Летней лиге НБА. Оба коллектива уступили «Сакраменто Кингз» и «Шарлотт Хорнетс». В составе «шпор» выступает белорусский баскетболист Евгений Массальский, который в матче с «королями набрал шесть очков, пять подборов и одну передачу, а с «шершнями» – два очка, пять подборов и одну передачу. Национальная команда Китая пока выглядит слабее всех. Например, в матче с «Сакраменто» сборная уступила с разницей в 51 очко – 50:101. Кто выиграет свой первый матч?

⚽️ 3:00: Аргентина — Канада, Кубок Америки, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Канада реванш у Аргентины за поражение в матче открытия?

Аргентина в двух шагах от защиты титула, завоёванного три года назад. Пока команда Лионеля Скалони показывает идеальные результаты — четыре победы в четырёх матчах. Правда, в четвертьфинале пришлось нелегко. Аргентинцы вели до последних минут, но пропустили в добавленное время — 1:1. И всё-таки они дожали Эквадор в серии пенальти, несмотря на то что Лионель Месси не реализовал свою попытку. Канадцам в четвертьфинале также пришлось бить пенальти — они одолели Венесуэлу. Кстати, аргентинцы и канадцы уже встречались в матче открытия Кубка Америки, и тогда чемпионы мира победили со счётом 2:0.

⚽️ 15:30: «Локомотив» — «Партизан», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в матче двух столичных клубов?

«Партизан» ранее отыграл два матча с московскими клубами. Команда из Белграда приехала на Братский кубок, где одержала одну победу. Сначала она организовала камбэк в матче с «Динамо» — превратила 0:2 в 2:2, а потом победила в серии пенальти. После этого «Партизан» проиграл ЦСКА со счётом 0:3. «Локомотив» в межсезонье расстался с большой группой игроков. Состав команды покинули Максим Глушенков, Артём Дзюба, Даниил Худяков, Маринато Гильерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук. Сейчас команда готовится к новому сезону, а первый официальный матч проведёт 20 июля с «Акроном».

🎾 17:00*: Алекс де Минор (Австралия, 9) — Новак Джокович (Сербия, 2), Уимблдон, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Джокович в своём 60-м четвертьфинале ТБШ?

Выиграв в четвёртом круге Уимблдона у датчанина Хольгера Руне, серб Новак Джокович в 60-й раз вышел в 1/4 финала ТБШ, что является рекордом всех времён. Теперь за место в полуфинале Новак сразится с австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее встречались трижды — Новак был сильнее на Australian Open — 2023 и в Монте-Карло-2024, а Алекс — на United Cup — 2024. Будущий победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Тейлор Фритц.

⚽️ 21:45: «Динамо» Минск — «Пюник», ЛЧ, первый квалификационный раунд, первый матч

Интрига: кто прервёт победную серию?

Чемпионы Армении и Беларуси определят, кто из них пройдёт в следующий раунд квалификации ЛЧ. Первый матч пройдёт на стадионе минского клуба. Чемпионат Беларуси проходит по системе «весна-осень», поэтому там сейчас вовсю идёт новый сезон. После первого круга «Динамо» возглавляет таблицу, но опережает «Торпедо-БелАЗ» только по дополнительным показателям. Победная серия минчан во всех турнирах насчитывает шесть матчей. А вот у «Пюника» давно не было серьёзной игровой практики, ведь последний официальный матч он провёл в конце мая. Кстати, армянский клуб также одержал шесть побед подряд.

⚽️ 22:00: Нидерланды — Англия, ЧЕ-2024, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто пройдёт в финал чемпионата Европы?

Последний официальный матч с участием сборных Нидерландов и Англии состоялся в 2019 году. Тогда они встретились в полуфинале Лиги наций. Англичане открыли счёт усилиями Маркуса Рашфорда, реализовавшего пенальти. Но нидерландцы отыгрались на 73-й минуте, а потом забили ещё два мяча в дополнительное время — 3:1. Третий гол оформил Квинси Промес, который с недавнего времени стал свободным агентом. Команды дважды встречались на чемпионатах Европы (оба раза — в группе). В 1988-м Нидерланды победили (3:1) благодаря хет-трику Марко ван Бастена, а в 1996-м англичане разгромили соперника (4:1). По два мяча в составе победителей забили Алан Ширер и Тедди Шерингем.