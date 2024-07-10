Ещё один суперматч на Евро-2024! Англия и Нидерланды бьются за финал! LIVE

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Друзья, всем привет! Сегодня, 10 июля, мы узнаем второго финалиста чемпионата Европы по футболу. Сборные Нидерландов и Англии сыграют в заключительном полуфинальном матче.

Трансляция матча Нидерланды – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Англия и Нидерланды шли к полуфиналу по-разному. Англичан нещадно критикуют за скучный футбол: две ничьих в группе, проход Словакии в дополнительное время и Швейцарии — в серии пенальти. Нидерландцы же, наоборот, одни из ярчайших на Евро. Куча голов — как забитых, так и пропущенных. И если Румынию в 1/8 финала убрали уверенно, то с Турцией в четвертьфинале пришлось камбэчить. А как будет в этот раз?

«Чемпионат» будет следить за вторым полуфиналом Евро-2024 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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