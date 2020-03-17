Запрет спортивных мероприятий в Москве, КХЛ прерывает плей-офф. Главные новости дня

В Москве ввели новые ограничения на спортивные мероприятия, казахстанский «Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Мартен Фуркад прокомментировал публикацию российского биатлониста Карима Халили. Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил завершить РПЛ и подвести итоги по текущему положению команд, а экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал его предложение. Главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Часть из них затронула спортивные мероприятия.
2. Казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
3. КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.
4. «РПЛ надо заканчивать и подводить итоги по текущему положению команд». Президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку всех спортивных мероприятий в Москве из-за пандемии китайского коронавируса.
5. «Невероятная история! Желаю тебе всего наилучшего». Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал публикацию российского биатлониста Карима Халили в социальной сети.
6. Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» отменён.
7. «У Федуна здравая идея — зона вылета близко, «Спартак» страхуется». Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о предложении президента «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон Российской Премьер-Лиги и подвести итоги по текущему положению команд в связи с эпидемией коронавируса.
8. 16 марта было выявлено не менее четырёх новых случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Два человека умерли, двое к этому дню вылечились.
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