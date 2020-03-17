Коронавирус, 16 марта: заразилось — 4, вылечилось — 2, умерло – 2

16 марта было выявлено не менее четырёх новых случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Два человека умерли, Вылечились ещё двое.

Коронавирус обнаружили у 24-летнего защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайя. Он стал уже третьим футболистом испанского клуба, у которого диагностировали инфекцию. Также коронавирусом заразился главный тренер швейцарского «Биля» Анти Торманен. В данный момент 49-летний специалист находится на домашнем карантине.

Австралийский теннисист Бернард Томич сообщил, что обнаружил у себя симптомы инфекции. Австралиец сообщил, что пока его ещё не проверяли на коронавирус, но он сам устроил себе карантин в Майами, изолировавшись от окружающих. Подтвердился коронавирус у одного из сотрудников «Пирелли», об этом сообщила пресс-служба Формулы-1. Он уже отправлен на карантин и лечение.

16 марта стало известно, что двое больных выздоровели. Защитник «Сампдории» Омар Колли оказался здоров. Первый тест на коронавирус был положительным, но повторное обследование показало, что футболист здоров. Также на поправку пошёл сотрудник «Макларена», у которого обнаружили коронавирус. У сотрудника больше нет симптомов заболевания.

К сожалению, 16 марта стало известно и о летальных исходах. 21-летний испанский тренер детской футбольной команды «Атлетико Портада Альда» Франсиско Гарсия скончался из-за болезни. Ранее у него было онкологическое заболевание. Также умер иранский футбольный тренер Ахмад Тахери. У него, как и у Гарсии, раньше были проблемы с онкологией.