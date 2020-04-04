Нурмагомедов ответил Макгрегору, у сборной России украли экипировку. Главные новости дня

Нурмагомедов прокомментировал высказывание Фергюсона о лишении пояса, «Динамо» сообщило игрокам о снижении зарплаты, Роналду станет первым футболистом-миллиардером, а КХЛ вслед за «Адмиралом» может потерять «Амур». Главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов прокомментировал желание Тони Фергюсона лишить его пояса и заявил о готовности провести бой, а также ответил Конору Макгрегору, назвав его «старой проституткой».

2. Московское «Динамо» сообщило игрокам о намерении снизить зарплату на 40% на два месяца в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Игроки не согласны и выдвинули свои условия.

3. Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, опубликовала фото с мужем Остином Вандерфордом, на котором они полностью обнажены.

4. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который заработает $ 1 млрд за карьеру.

5. Экс-защитник «Ростова» Мацей Вилюш вспомнил, как Валерий Карпин подрался с охраной аэропорта.

6. Хабаровский «Амур» вслед за владивостокским «Адмиралом» может отказаться от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

7. «Дзюба мечтает о «Реале»? Разве он входит в топ-10 форвардов планеты?». Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, рассказавшего о желании выступать за мадридский «Реал».

8. В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки (2 апреля) на 601 человека. В настоящий момент общее число заболевших составляет 4149 человек.