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Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном, у Гвардиолы скончалась мать. Главные новости дня

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном, у Гвардиолы скончалась мать. Главные новости дня
Футбол / Англия 0

Американец Джастин Гэтжи заменит российского бойца Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака предложила выдвинуть Владимира Путина на царство. Главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Президент UFC Дэна Уайт объявил, что турнир UFC 249 состоится. Его главным поединком станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит Хабиба Нурмагомедова. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе.

2. Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет.

3. «Думаю, Путина пора выдвигать на царство». Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

4. Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, показала ещё одно фото, на котором она полностью обнажена.

5. «Зенит» договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат в два раза.

6. «Фляга уже подъезжает немножко, сидим четвёртую неделю». Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проводит время в самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.

7. Бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич скончался в возрасте 71 года. Причины смерти знаменитого сербского специалиста не сообщаются.

8. Шестикратная чемпионка мира по биатлону в эстафетах норвежская спортсменка Сюннёве Сулемдаль завершила карьеру в возрасте 30 лет.

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