Смолов вернулся в Россию, Роналду запустил челлендж. Главные новости дня

1. Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов покинул Испанию и вернулся в Россию.

2. Криштиану Роналду запустил челлендж, предложив побить рекорд в упражнении на пресс.

3. Уэйн Руни вступился за английских футболистов, которых призывают отказаться от части зарплаты.

4. Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство.



5. Фанаты «Ливерпуля» раскритиковали руководство за использование средств налогоплательщиков



6. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала хореографические связки для своей новой программы.

7. Организаторы Гран-при России продолжают подготовку к этапу Формулы-1, несмотря на пандемию коронавируса.



8. «Сибирь» — самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ