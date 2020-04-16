«Армавир» снялся с ФНЛ, «Автомобилист» возглавил экс-тренер сборной Канады. Главное к утру

«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ, Билл Питерс стал главным тренером ХК «Автомобилист», «Барселона» может обменяться игроками с «Челси», а Александр Головин рассказал о самоизоляции в Калтане. Главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Футбольный клуб «Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за отсутствия возможности выполнения условий лицензирования на сезон-2020/2021.
2. Новым главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист» стал известный канадский тренер Билл Питерс, приводивший сборную Канады к победе на чемпионате мира в 2016 году.
3. «Барселона» и «Челси» могут прибегнуть к обмену футболистами в летнее трансферное окно на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса. Поменяться командами могут полузащитники Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте.
4. «Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется». Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане.
5. В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2020/2021.
6. «Хорошо мы бы заразились, но мы дети, перенесём, а у Трусовой бабушка». Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала об отношении к отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который не удалось провести из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
7. Телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских футболистов, выступавших в английской Премьер-лиге.
8. Известный блогер Василий Уткин выступил с обращением к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. Спустя некоторое время Соловьёв отреагировал на вызов, ответив отказом.
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