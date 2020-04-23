ВЭБ.РФ купил ЦСКА, Карпин ответил на слухи о переговорах с «Локомотивом». Главное к утру

Олег Шатов продолжит карьеру в «Рубине», Валерий Карпин ответил на слухи об уходе в «Локомотив», а Александр Овечкин сыграл с Уэйном Гретцки в виртуальный хоккей.

1. Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале».

2. Тренер Хабиба Нурмагомедова намекнул на его возможный переход в средний вес.

3. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо заинтересован в возвращении в «Феррари».

4. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на информацию о том, что он ведёт переговоры с московским «Локомотивом».

5. ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА.

6. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об иранском нападающем петербургского «Зенита» Сердаре Азмуне.

7. Сезон НХЛ может возобновиться на четырёх аренах с тремя матчами в день на каждой.

8. Гретцки в овертайме обыграл Овечкина в NHL 20. Россиянин взял реванш в ответной игре.

9. Клубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона.

10. Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин».