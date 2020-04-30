«Локомотив» мог приобрести Неймара, брат Натхо замешан в скандальном ДТП. Главное к утру

Неймар мог оказаться в «Локомотиве», клубы КХЛ проявляют активность перед открытием окна переходов, стали известны планы НХЛ по возобновлению сезона, Карвальо рассказал об общении с президентом ПФК ЦСКА Гинером, брат Бибраса Натхо замешан в массовом ДТП в Краснодаре и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. «Хотели Неймара, Сёмин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!» Бывший скаут и руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году «железнодорожники» интересовались бразильским нападающим Неймаром.
2. Тест Пауло Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным.
3. Как стало известно «Чемпионату», в ХК «Салават Юлаев» будет новый главный тренер. Николай Цулыгин не продолжит работу с уфимским клубом в новом сезоне.
4. В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
5. «Гинер давал уроки, как курить сигару. Было неинтересно, и я брал «Балтику». Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал об общении бразильских футболистов московской команды с владельцем клуба Евгением Гинером.
6. Нападающий Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским ХК «Ак Барс». Также стало известно, что в столицу Татарстана вернётся Александр Бурмистров, выступавший в «Салавате».
7. Защитник Виктор Антипин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в петербургский ХК СКА.
8. Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова показала солнечное фото на фоне заснеженных гор.
9. Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции.
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