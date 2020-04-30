«Локомотив» мог приобрести Неймара, брат Натхо замешан в скандальном ДТП. Главное к утру

Неймар мог оказаться в «Локомотиве», клубы КХЛ проявляют активность перед открытием окна переходов, стали известны планы НХЛ по возобновлению сезона, Карвальо рассказал об общении с президентом ПФК ЦСКА Гинером, брат Бибраса Натхо замешан в массовом ДТП в Краснодаре и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. «Хотели Неймара, Сёмин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!» Бывший скаут и руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году «железнодорожники» интересовались бразильским нападающим Неймаром.

2. Тест Пауло Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным.

3. Как стало известно «Чемпионату», в ХК «Салават Юлаев» будет новый главный тренер. Николай Цулыгин не продолжит работу с уфимским клубом в новом сезоне.

4. В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

5. «Гинер давал уроки, как курить сигару. Было неинтересно, и я брал «Балтику». Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал об общении бразильских футболистов московской команды с владельцем клуба Евгением Гинером.

6. Нападающий Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским ХК «Ак Барс». Также стало известно, что в столицу Татарстана вернётся Александр Бурмистров, выступавший в «Салавате».

7. Защитник Виктор Антипин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в петербургский ХК СКА.

8. Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова показала солнечное фото на фоне заснеженных гор.

9. Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции.