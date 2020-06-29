Гончаренко вернулся к работе с ЦСКА. Игроки «Барсы» повздорили с Сетьеном. Главное к утру

ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе, между игроками «Барселоны» и Сетьеном после матча с «Сельтой» произошёл конфликт, на Троекуровском кладбище установили памятник Фёдору Черенкову, Формула-1 официально показала заставку к сезону-2020 и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе.
2. Между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после матча с «Сельтой».
3. На Троекуровском кладбище установили памятник Фёдору Черенкову.
4. Формула-1 официально показала заставку к сезону-2020.
5. Шакил О'Нил оторвал кольцо, играя в баскетбол с представителем НФЛ.
6. Порье заработал почти в три раза больше, чем Хукер.
7. Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов».
8. Рафаэль Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос».
9. В полуфиналах Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Челси», «Арсенал» – с «Манчестер Сити».
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