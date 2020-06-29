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Гончаренко вернулся к работе с ЦСКА. Игроки «Барсы» повздорили с Сетьеном. Главное к утру

Гончаренко вернулся к работе с ЦСКА. Игроки «Барсы» повздорили с Сетьеном. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе, между игроками «Барселоны» и Сетьеном после матча с «Сельтой» произошёл конфликт, на Троекуровском кладбище установили памятник Фёдору Черенкову, Формула-1 официально показала заставку к сезону-2020 и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе.

2. Между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после матча с «Сельтой».

3. На Троекуровском кладбище установили памятник Фёдору Черенкову.

4. Формула-1 официально показала заставку к сезону-2020.

5. Шакил О'Нил оторвал кольцо, играя в баскетбол с представителем НФЛ.

6. Порье заработал почти в три раза больше, чем Хукер.

7. Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов».

8. Рафаэль Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос».

9. В полуфиналах Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Челси», «Арсенал» – с «Манчестер Сити».

Смолов забил «Барселоне», Роббен возобновил карьеру, Порье победил Хукера. Главное к утру
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