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Назначение Газизова в «Спартак» и комментарий Дзюбы по видео с Азмуном. Главное к утру

Назначение Газизова в «Спартак» и комментарий Дзюбы по видео с Азмуном. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Назначение в «Спартаке», трансферные новости от ЦСКА, возвращение Алонсо в Формулу-1 и даты проведения плей-офф НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе».

2. «Сан-Лоренсо» согласился продать Адольфо Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн.

3. Даниил Квят впервые объяснил, почему не встал на колено в знак борьбы с расизмом.

4. «Люди юмора не понимают». Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака».

5. «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ.

6. Фернандо Алонсо вернётся в Формулу-1 в сезоне-2021. Фернандо станет напарником Эстебана Окона в «Рено».

7. Артём Дзюба прокомментировал видео с Сердаром Азмуном из раздевалки.

8. Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ.

Уход Цорна из «Спартака» и камбэк «Милана» в матче с «Ювентусом». Главное к утру
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