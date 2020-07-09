Назначение Газизова в «Спартак» и комментарий Дзюбы по видео с Азмуном. Главное к утру

Назначение в «Спартаке», трансферные новости от ЦСКА, возвращение Алонсо в Формулу-1 и даты проведения плей-офф НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе».
2. «Сан-Лоренсо» согласился продать Адольфо Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн.
3. Даниил Квят впервые объяснил, почему не встал на колено в знак борьбы с расизмом.
4. «Люди юмора не понимают». Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака».
5. «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ.
6. Фернандо Алонсо вернётся в Формулу-1 в сезоне-2021. Фернандо станет напарником Эстебана Окона в «Рено».
7. Артём Дзюба прокомментировал видео с Сердаром Азмуном из раздевалки.
8. Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ.
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