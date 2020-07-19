Фигуристка Александровская выпала из окна, Месси близок к рекорду Ла Лиги. Главное к утру

«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, фигуристка Александровская погибла, выпав из окна, Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Примеры и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

1. Широков: почему Федун не предложил хештег «Играйте, как «Зенит»?

2. Фигуристка Александровская погибла после падения из окна в Москве.

3. Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой.

4. Байрамян решил выступать за сборную Армении.

5. Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что «Спартак» потратит на трансферы € 40–50 млн.

6. Менеджер Нурмагомедова рассказал, что бой Хабиб — Гэтжи состоится в 2020 году.

7. «Зенит» готов предложить «Ливерпулю» около € 10 млн за Ловрена.

8. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии.

9. Лионель Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Примеры.