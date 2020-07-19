Фигуристка Александровская выпала из окна, Месси близок к рекорду Ла Лиги. Главное к утру

«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, фигуристка Александровская погибла, выпав из окна, Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Примеры и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».
1. Широков: почему Федун не предложил хештег «Играйте, как «Зенит»?
2. Фигуристка Александровская погибла после падения из окна в Москве.
3. Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой.
4. Байрамян решил выступать за сборную Армении.
5. Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что «Спартак» потратит на трансферы € 40–50 млн.
6. Менеджер Нурмагомедова рассказал, что бой Хабиб — Гэтжи состоится в 2020 году.
7. «Зенит» готов предложить «Ливерпулю» около € 10 млн за Ловрена.
8. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии.
9. Лионель Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Примеры.
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