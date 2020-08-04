Исторический хет-трик Свечникова, оправдание Мамаева и пранк Ловрена. Главное к утру

Деян Ловрен подшутил над Моххамедом Салахом, Андрей Свечников оформил исторический хет-трик за «Каролину», «Лейкерс» выиграли Западную конференцию НБА впервые за 10 лет. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Защитник Деян Ловрен, перешедший из «Ливерпуля» в «Зенит», приехал в Петербург и разыграл Мохамеда Салаха.
2. Татьяна Волосожар примет участие в шоу «Ледниковый период».
3. Московское «Динамо» объявило о переходе защитника «Уфы» Даниила Фомина.
4. Мосгорсуд оправдал полузащитника «Ростова» Павла Мамаева по статье «Хулиганство».
5. Российская футболистка Надежда Карпова стала игроком «Эспаньола».
6. «Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков.
7. «Локомотив» объявил о переходе Виталия Лысцова.
8. В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
9. Андрей Свечников оформил первый хет-трик в истории «Каролины» в матче плей-офф.
10. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года.
11. Экс-тренер сборной России Фабио Капелло может вернуться к работе в «Милане».
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