Исторический хет-трик Свечникова, оправдание Мамаева и пранк Ловрена. Главное к утру

Деян Ловрен подшутил над Моххамедом Салахом, Андрей Свечников оформил исторический хет-трик за «Каролину», «Лейкерс» выиграли Западную конференцию НБА впервые за 10 лет. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Защитник Деян Ловрен, перешедший из «Ливерпуля» в «Зенит», приехал в Петербург и разыграл Мохамеда Салаха.

2. Татьяна Волосожар примет участие в шоу «Ледниковый период».

3. Московское «Динамо» объявило о переходе защитника «Уфы» Даниила Фомина.

4. Мосгорсуд оправдал полузащитника «Ростова» Павла Мамаева по статье «Хулиганство».

5. Российская футболистка Надежда Карпова стала игроком «Эспаньола».

6. «Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков.

7. «Локомотив» объявил о переходе Виталия Лысцова.

8. В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

9. Андрей Свечников оформил первый хет-трик в истории «Каролины» в матче плей-офф.



10. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года.

11. Экс-тренер сборной России Фабио Капелло может вернуться к работе в «Милане».