«Реал» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, «Зенит» оформил требл. Главное к утру

Сенсационные результаты в Лиге чемпионов, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, календарь КХЛ на следующий сезон и результаты матчей плей-офф НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов.

2. «Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Криштиану Роналду, но не смог пройти в 1/4 финала ЛЧ.

3. «Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России, оформив требл.

4. «Вы лохи, никуда не попадёте». Валерий Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова».

5. Опубликован календарь КХЛ сезона-2020/2021.

6. ПФК ЦСКА представил форму на следующий сезон.

7. «Флорида» Сергея Бобровского в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф.

8. «Питтсбург» с Евгением Малкиным проиграл «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли.

9. «Рейсинг Пойнт» оштрафовали на € 400 тыс. и лишили 15 очков в Кубке конструкторов.