«Реал» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, «Зенит» оформил требл. Главное к утру

Сенсационные результаты в Лиге чемпионов, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, календарь КХЛ на следующий сезон и результаты матчей плей-офф НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов.
2. «Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Криштиану Роналду, но не смог пройти в 1/4 финала ЛЧ.
3. «Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России, оформив требл.
4. «Вы лохи, никуда не попадёте». Валерий Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова».
5. Опубликован календарь КХЛ сезона-2020/2021.
6. ПФК ЦСКА представил форму на следующий сезон.
7. «Флорида» Сергея Бобровского в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф.
8. «Питтсбург» с Евгением Малкиным проиграл «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли.
9. «Рейсинг Пойнт» оштрафовали на € 400 тыс. и лишили 15 очков в Кубке конструкторов.
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