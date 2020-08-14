«РБ Лейпциг» вышел в полуфинал ЛЧ, «Ювентус» хочет избавиться от Роналду. Главное к утру

Мадридский «Атлетико» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус», а болельщики московского «Торпедо» призывают Сергея Игнашевича покинуть клуб – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

2. «Юве» хочет избавиться от оклада Роналду. Его предлагали всем, включая «Барсу».

3. «Уйдите сами. По-мужски». Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича покинуть команду.

4. Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период».

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