«РБ Лейпциг» вышел в полуфинал ЛЧ, «Ювентус» хочет избавиться от Роналду. Главное к утру

Мадридский «Атлетико» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус», а болельщики московского «Торпедо» призывают Сергея Игнашевича покинуть клуб – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
2. «Юве» хочет избавиться от оклада Роналду. Его предлагали всем, включая «Барсу».
3. «Уйдите сами. По-мужски». Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича покинуть команду.
4. Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период».
5. Белорусский легкоатлет Башан: Россия — это не страна для жизни.
6. Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча.
7. «Локомотив» объявил о переходе Райковича.
8. «Салават Юлаев» выиграл предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан.
9. Гол и результативная передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» сравнять счёт в серии с «Бостоном».
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