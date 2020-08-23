Поветкин — обладатель пояса WBC и жаркая развязка в матче ЦСКА – «Рубин». Главное к утру

Российский боксёр стал обладателем пояса временного чемпиона мира, неожиданные результаты в 4-м туре РПЛ, старт 1/4 Кубка Стэнли и вариант продолжения карьеры в Европы для российского футболиста – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

2. «Рубин» в концовке вырвал победу у ЦСКА.

3. «Урал» победил «Краснодар» в матче 4-го тура РПЛ.

4. 3 очка Радулова помогли «Далласу» открыть счёт в серии с «Колорадо».



5. Далер Кузяев может перейти в испанский «Алавес».



6. «Я не засмеялся. Сдержался, хотя уже подходило». Самедов — о речи Слуцкого перед Уэльсом.



7. «Трактор» показал новый логотип клуба.



8. Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани, а «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу».