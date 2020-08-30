Соболев рассказал о разговоре с Дзюбой, «Спартак» возглавил РПЛ. Главное к утру

«Спартак» возглавил таблицу РПЛ, «Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити», «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Суперкубке Англии и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата.

1. Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой.

2. Тренер Фёдора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

3. Нападающий ЦСКА Шкурин отказывается приезжать на родину из-за Лукашенко.

4. Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки.

5. Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати.

6. «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и выиграл Суперкубок Англии.

7. «Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал».

8. «Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» и повела в серии — 3-1, Кучеров отдал два голевых паса.

9. Источник: «Барселона» согласилась продать Лионеля Месси в «Манчестер Сити».