Соболев рассказал о разговоре с Дзюбой, «Спартак» возглавил РПЛ. Главное к утру

«Спартак» возглавил таблицу РПЛ, «Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити», «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Суперкубке Англии и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата.
1. Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой.
2. Тренер Фёдора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
3. Нападающий ЦСКА Шкурин отказывается приезжать на родину из-за Лукашенко.
4. Азаренко стала чемпионкой турнира в Цинциннати благодаря снятию Осаки.
5. Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати.
6. «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и выиграл Суперкубок Англии.
7. «Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал».
8. «Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» и повела в серии — 3-1, Кучеров отдал два голевых паса.
9. Источник: «Барселона» согласилась продать Лионеля Месси в «Манчестер Сити».
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