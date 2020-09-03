Отец Месси и «Барса» не договорились, Неймар заразился коронавирусом. Главное к утру

Отец Лионеля Месси не договорился с «Барселоной» об уходе сына, Неймар и ещё два игрока «ПСЖ» заразились коронавирусом. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Переговоры руководства «Барселоны» и отца Лионеля Месси закончились безрезультатно: об уходе игрока не договорились, но и оставаться Месси не хочет. И тем не менее, скорее всего, Лео ещё год проведёт в составе каталонского клуба.
2. Игроки «ПСЖ» Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес заразились коронавирусом.
3. Голландец Донни ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед», хотя до пандемии имел договорённость с «Реалом».
4. «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2020/2021.
5. «Колорадо» сравнял счёт в полуфинале Запада с «Далласом».
6. Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырёх этапов Кубка мира.
7. Вероника Кудерметова и Анна Блинкова вышли во второй круг парного US Open.
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