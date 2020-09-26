Кучеров установил рекорд НХЛ, Глушаков близок к переходу в «Химки». Главное к утру
Глушаков может стать игроком «Химок», «Тампа» обыграла «Даллас», Кучеров установил рекорд в НХЛ и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».
1. «Тампа» вырвала победу у «Далласа» в овертайме, Кучеров и Сергачёв набрали 4 очка на двоих.
2. Никита Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих.
3. ЦСКА будет в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы.
4. «Ротору» присудили третье подряд техническое поражение.
5. Макгрегор заявил, что проведёт бой с Пакьяо.
6. Адесанья и Коста едва не подрались на церемонии битвы взглядов.
7. Денис Глушаков согласовал контракт с «Химками».
8. Зинченко может быть арендован «Барселоной».
9. Подписание контракта Манджукича с «Локомотивом» под угрозой срыва.
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