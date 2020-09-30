Моуринью обыграл Лэмпарда, Новиков больше не тренер «Динамо». Главное к утру

«Тоттенхэма» Моуринью переиграл «Челси» Лэмпарда, Новиков покинул «Динамо», а Шомуродов может переехать в Италию. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче Кубка лиги в серии послематчевых пенальти и вышел в четвертьфинал турнира.

2. Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского «Динамо». Временно исполняющим обязанности назначен Александр Кульчий.

3. Вратарь Станислав Крицюк перешёл из «Краснодара» в португальский «Белененсеш».

4. Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов может переехать в Италию.

5. Московский «Спартак» может вернуть историческую эмблему без футбольного мяча в 2022 году.

6. КХЛ перенесла на один год Неделю звёзд хоккея—2021.

7. Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче КХЛ со СКА.

8. КХЛ перенесла на один год Неделю звёзд хоккея—2021 в Риге из-за пандемии коронавируса.

9. Новый сезон НХЛ может пройти в 4-6 «пузырях».