Моуринью обыграл Лэмпарда, Новиков больше не тренер «Динамо». Главное к утру

«Тоттенхэма» Моуринью переиграл «Челси» Лэмпарда, Новиков покинул «Динамо», а Шомуродов может переехать в Италию. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче Кубка лиги в серии послематчевых пенальти и вышел в четвертьфинал турнира.
2. Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского «Динамо». Временно исполняющим обязанности назначен Александр Кульчий.
3. Вратарь Станислав Крицюк перешёл из «Краснодара» в португальский «Белененсеш».
4. Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов может переехать в Италию.
5. Московский «Спартак» может вернуть историческую эмблему без футбольного мяча в 2022 году.
6. КХЛ перенесла на один год Неделю звёзд хоккея—2021.
7. Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче КХЛ со СКА.
8. КХЛ перенесла на один год Неделю звёзд хоккея—2021 в Риге из-за пандемии коронавируса.
9. Новый сезон НХЛ может пройти в 4-6 «пузырях».
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