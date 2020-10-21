«Зенит» и «Краснодар» в Лиге чемпионов, закрытие трибун стадионов. Главное к утру

Провал «Зенита», ничья «Краснодара», Европейская Премьер-лига. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Стартовал групповой этап Лиги чемпионов-2020/2021. Петербургский «Зенит» потерпел обидное поражение в матче с «Брюгге», «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном».

2. Топ-клубы ведут переговоры о создании Европейский Премьер-лиги.

3. В матче с самой громкой афишей дня «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «ПСЖ».

4. Наиль Якупов стал игроком омского «Авангарда».

5. КХЛ. Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» в серии буллитов.

6. Биатлонист сборной России Пётр Пащенко заразился коронавирусом.



7. Лондонский «Челси» заявил на чемпионат Англии завершившего карьеру Петра Чеха.

8. Илья Михеев продлил контракт с «Торонто».

9. В московской мэрии обусждают возможность полного закрытия трибун стадионов.