«Зенит» и «Краснодар» в Лиге чемпионов, закрытие трибун стадионов. Главное к утру

Провал «Зенита», ничья «Краснодара», Европейская Премьер-лига. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Стартовал групповой этап Лиги чемпионов-2020/2021. Петербургский «Зенит» потерпел обидное поражение в матче с «Брюгге», «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном».
2. Топ-клубы ведут переговоры о создании Европейский Премьер-лиги.
3. В матче с самой громкой афишей дня «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «ПСЖ».
4. Наиль Якупов стал игроком омского «Авангарда».
5. КХЛ. Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» в серии буллитов.
6. Биатлонист сборной России Пётр Пащенко заразился коронавирусом.
7. Лондонский «Челси» заявил на чемпионат Англии завершившего карьеру Петра Чеха.
8. Илья Михеев продлил контракт с «Торонто».
9. В московской мэрии обусждают возможность полного закрытия трибун стадионов.
- 21 октября 2020
-
08:33
-
08:03
-
06:45
-
06:24
-
05:50
-
05:31
-
04:49
-
04:06
-
03:54
-
03:34
-
03:23
-
03:00
-
02:47
-
02:31
-
02:09
-
01:51
-
01:36
-
01:26
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:12
- 20 октября 2020
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11