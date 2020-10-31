Скандальная шутка о Тедеско и жёсткий пост Хабиба о президенте Франции. Главное к утру

Скандальная шутка о главном тренере «Спартака» Тедеско, Нурмагомедов грубо высказался о президенте Франции, в РФС разобрали судейские ошибки в матче «Краснодар» — «Спартак» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона.

2. Тедеско прокомментировал слова гендиректора «Краснодара» о победе «на блюдечке» от судей.

3. Комиссия РФС разобрала ошибки арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак».

4. Усик оказался легче Чисоры на 17 кг.

5. «Спартак» счёл оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» о Доменико Тедеско.

6. Рублёв обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене.

7. Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл лаки-лузеру из Италии на турнире в Вене.

8. Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Вене, уступив Андерсону.