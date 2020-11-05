Россияне потеряли очки в Лиге чемпионов, у Надаля — 1000 побед. Главное к утру

«Зенит» и «Краснодар» потеряли очки в Лиге чемпионов, Антон Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом», «Рубин» вылетел из Кубка России. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Санкт-петербургский «Зенит» вёл в счёте в матче Лиги чемпионов с «Лацио», но не удержал преимущество, сыграв с римлянами вничью.
2. Ещё обиднее третий тур Лиги чемпионов сложился для «Краснодара» — команда Мурада Мусаева проиграла «Севилье», ведя 2:0.
3. В других матчах тура тоже было жарко: «МЮ» неожиданно проиграл «Истанбул Башакшехир», «РБ Лейпциг» одержал победу над «ПСЖ», а обескровленное коронавирусом киевское «Динамо» дало бой «Барселоне», но проиграло на «Камп Ноу» 1:2.
4. Рафаэль Надаль стал четвёртым игроком в Открытой эре, выигравшим 1000 матчей.
5. Костя Цзю и Ирина Роднина выступили против того, чтобы награждать Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.
6. Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом».
7. Три российских спортсмена дали показания в CAS по делу о санкциях ВАДА.
8. Казанский «Рубин» вылетел из Кубка России.
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