Россияне потеряли очки в Лиге чемпионов, у Надаля — 1000 побед. Главное к утру

«Зенит» и «Краснодар» потеряли очки в Лиге чемпионов, Антон Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом», «Рубин» вылетел из Кубка России. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Санкт-петербургский «Зенит» вёл в счёте в матче Лиги чемпионов с «Лацио», но не удержал преимущество, сыграв с римлянами вничью.

2. Ещё обиднее третий тур Лиги чемпионов сложился для «Краснодара» — команда Мурада Мусаева проиграла «Севилье», ведя 2:0.

3. В других матчах тура тоже было жарко: «МЮ» неожиданно проиграл «Истанбул Башакшехир», «РБ Лейпциг» одержал победу над «ПСЖ», а обескровленное коронавирусом киевское «Динамо» дало бой «Барселоне», но проиграло на «Камп Ноу» 1:2.

4. Рафаэль Надаль стал четвёртым игроком в Открытой эре, выигравшим 1000 матчей.

5. Костя Цзю и Ирина Роднина выступили против того, чтобы награждать Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

6. Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом».

7. Три российских спортсмена дали показания в CAS по делу о санкциях ВАДА.



8. Казанский «Рубин» вылетел из Кубка России.