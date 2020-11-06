Последнее место ЦСКА в группе ЛЕ и вылет Рублёва с «Мастерса» в Париже. Главное к утру

Неожиданный итог встречи «Фейеноорда» и ЦСКА в Лиге Европы, вылет Андрея Рублёва с турнира «Мастерс» и разгромная победа сборной России над финнами на Кубке Карьяла – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» в Лиге Европы, опустившись на последнее место в группе.

2. Рублёв проиграл Вавринке в 1/8 финала турнира в Париже.

3. Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб.

4. Овечкин рассказал об отношении к президенту РФ: обман — самое большое разочарование, которое может случиться относительно Путина.

5. Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах еврокубков.

6. Широков предстанет перед судом за избиение судьи. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

7. Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу.

8. Нидерланды обошли Бельгию в таблице коэффициентов УЕФА и приблизились к России.