Последнее место ЦСКА в группе ЛЕ и вылет Рублёва с «Мастерса» в Париже. Главное к утру

Неожиданный итог встречи «Фейеноорда» и ЦСКА в Лиге Европы, вылет Андрея Рублёва с турнира «Мастерс» и разгромная победа сборной России над финнами на Кубке Карьяла – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» в Лиге Европы, опустившись на последнее место в группе.
2. Рублёв проиграл Вавринке в 1/8 финала турнира в Париже.
3. Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб.
4. Овечкин рассказал об отношении к президенту РФ: обман — самое большое разочарование, которое может случиться относительно Путина.
5. Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах еврокубков.
6. Широков предстанет перед судом за избиение судьи. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
7. Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу.
8. Нидерланды обошли Бельгию в таблице коэффициентов УЕФА и приблизились к России.
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