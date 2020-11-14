Шантаж Дзюбы, уход главы селекционной службы «Спартака». Главное к утру

Шантажисты хотели получить от Дзюбы $ 5 млн, Ковальчук может вернуться в КХЛ. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. У форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в Интернет.
2. Московский «Спартак» покидает глава селекционной службы Нариман Акавов.
3. Из-за COVID-19 в Китае не состоится Гран-при по фигурному катанию.
4. Отбор ЧМ-2022 в Южной Америке: Бразилия обыграла Венесуэлу, сборная Чили победила Перу.
5. Коронавирус в футболе: COVID-19 обнаружили у Мохамеда Салаха и Марцело Брозовича.
6. Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если ему предложат зарплату в размере $ 1 млн.
7. Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив Элисе Мертенс.
8. Самуэль Это’О поддержал «Легион-Динамо» перед матчем с главным конкурентом в ПФЛ.
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