Шантаж Дзюбы, уход главы селекционной службы «Спартака». Главное к утру

Шантажисты хотели получить от Дзюбы $ 5 млн, Ковальчук может вернуться в КХЛ. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. У форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в Интернет.



2. Московский «Спартак» покидает глава селекционной службы Нариман Акавов.

3. Из-за COVID-19 в Китае не состоится Гран-при по фигурному катанию.

4. Отбор ЧМ-2022 в Южной Америке: Бразилия обыграла Венесуэлу, сборная Чили победила Перу.

5. Коронавирус в футболе: COVID-19 обнаружили у Мохамеда Салаха и Марцело Брозовича.

6. Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если ему предложат зарплату в размере $ 1 млн.



7. Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив Элисе Мертенс.



8. Самуэль Это’О поддержал «Легион-Динамо» перед матчем с главным конкурентом в ПФЛ.