Бой Макгрегора и Порье подтверждён, АПЛ вернёт болельщиков на трибуны. Главное к утру

Бой Конора и Порье официально утверждён, Гризманн рассказал об отношениях с Месси, хоккейный ЧМ-2021 не переедет в Москву. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. UFC официально подтвердил бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.



2. На стадионы АПЛ со 2 декабря могут вернуться болельщики.



3. Златан Ибрагимович рискует пропустить до одного месяца из-за травмы.

4. КХЛ. «Сибирь» обыграла ЦСКА впервые с 2010 года.

5. Объявлены номинанты на премии Globe Soccer лучшим футболисту, тренеру и клубу года.



6. Антуан Гризманн впервые после перехода в «Барселону» дал больше интервью, в котором заявил, что у него отличные отношения с Лионелем Месси.

7. Владислав Третьяк сообщил, что речь о «переезде» белорусской части ЧМ-2021 в Москву не идёт.

8. «Интер» и «Реал» начали обсуждение громкого обмена дорогостоящими игроками



