Чалов оформил хет-трик в игре с «Ростовом», Левандовски – футболист года. Главное к утру

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отметился хет-триком в выездной встрече с «Ростовом», Роберт Левандовски признан футболистом года, CAS вынес решение в отношении российских спортсменов – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Хет-трик Фёдора Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Ростовом».
2. Роберт Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА.
3. Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.
4. Владимир Путин ответил на вопрос про скандальное видео Артёма Дзюбы.
5. Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Гараничев — 13-й.
6. «Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом».
7. Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией.
8. Мария Шарапова сообщила о помолвке.
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