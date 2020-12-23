В НБА новый сезон начался с победы «Бруклина», а Месси побил рекорд Пеле. Главное к утру

«Бруклин Нетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче нового сезона НБА, Лионель Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, а греческий АЕК объявил об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче нового сезона НБА.

2. Лионель Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

3. Вместо Кикнадзе гендиректором «Локомотива» может стать директор «Чертаново» Ларин.

4. АЕК объявил об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера.

5. 31 очко Джеймса помогло ЦСКА обыграть АСВЕЛ в Евролиге.

6. Энтони Петтис объявил об уходе из UFC.

7. «Наполи» выиграл апелляцию на техническое поражение в матче с «Ювентусом».

8. Доменико Тедеско может возглавить «Майнц».

9. Агент форварда «Гремио» Пепе сообщил о переговорах с «Зенитом».

10. Буффона обвинили в богохульстве. Федерация футбола Италии начала расследование.