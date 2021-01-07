Победа россиян на этапе «Тур де Ски» и первый гол Головина после травмы. Главное к утру

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Ступак выиграли золотые медали на пятом этапе многодневки «Тур де Ски», а футболист Александр Головин забил гол за «Монако» через несколько секунд после выхода на поле – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Юлия Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски».
2. Российские лыжники заняли первые пять мест в пасьюте на «Тур де Ски», Большунов победил.
3. Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном».
4. «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги.
5. «Милан» уступил «Ювентусу» и прервал 27-матчевую беспроигрышную серию. Она продлилась 304 дня.
6. Лука Дончич побил выдающийся рекорд Дирка Новицки в 10 раз быстрее.
7. ЦСКА планирует включить в арендное соглашение с «Бокой» по Гайчу право выкупа.
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