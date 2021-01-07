Победа россиян на этапе «Тур де Ски» и первый гол Головина после травмы. Главное к утру

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Ступак выиграли золотые медали на пятом этапе многодневки «Тур де Ски», а футболист Александр Головин забил гол за «Монако» через несколько секунд после выхода на поле – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Юлия Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе «Тур де Ски».

2. Российские лыжники заняли первые пять мест в пасьюте на «Тур де Ски», Большунов победил.

3. Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном».

4. «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги.

5. «Милан» уступил «Ювентусу» и прервал 27-матчевую беспроигрышную серию. Она продлилась 304 дня.

6. Лука Дончич побил выдающийся рекорд Дирка Новицки в 10 раз быстрее.

7. ЦСКА планирует включить в арендное соглашение с «Бокой» по Гайчу право выкупа.

8. Чимаев посетил Чеченскую Республику. Ему оказали торжественный приём и подарили автомобиль.

9. «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Парму» в матче Серии А.

10. «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Фенербахче».