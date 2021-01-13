«МЮ» вышел в лидеры в АПЛ, а «Химки» уступили «Барселоне» в Евролиге. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бёрнли» и вышел в единоличные лидеры АПЛ, а «Химки» в домашнем матче Евролиги проиграли «Барселоне» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бёрнли» и вышел в единоличные лидеры АПЛ.

2. «Химки» проиграли «Барселоне», Швед набрал 23 очка.

3. Илья Геркус намерен взыскать с «Локомотива» 1,2 млн рублей.

4. «Барыс» проиграл «Ак Барсу», несмотря на дубль Панюкова.

5. Алексей Мишин, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.

6. «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, несмотря на поражение в ответном матче.

7. Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к полузащитнику донецкого «Шахтёра».

8. Источник: форвард «Реала» Лука Йович перейдёт в «Айнтрахт» на правах аренды.

9. Дана Уайт высказался против выступлений Макгрегора в боксе в 2021 году.

10. Сборная США не примет участия в ЧМ по гандболу. Вместо неё сыграет Швейцария.

11. Хавбек ПСВ Хендрикс — о «Спартаке»: жду приключений в топ-клубе с жёсткой конкуренцией.

12. «Локомотив-Кубань» с поражения начал второй этап Еврокубка, уступив «Метрополитан 92».