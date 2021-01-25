Павличенко выиграл спринт на КМ, а «МЮ» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Главное к утру

Российский саночник Семён Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в Иглсе, «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии, а конькобежец Артём Арефьев первенствовал на дистанции 500 м на этапе КМ в Херенвене – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Саночник Семён Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в Иглсе.
2. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» благодаря голу Фернандеша со штрафного.
3. Конькобежец Артём Арефьев первенствовал на дистанции 500 м на этапе КМ в Херенвене.
4. Источник: «Спартак» согласовал условия контракта с Промесом.
5. «Валенсия» в гостях уступила «Атлетико». Черышева заменили во втором тайме.
6. 18-летний российский шахматист Есипенко обыграл Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее.
7. «Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача.
8. Эдегор прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом».
9. Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал ЧМ-2021, уступив Швеции.
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