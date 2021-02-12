«Бавария» выиграла клубный ЧМ, в Норвегии отменили этапы КМ по лыжам. Главное к утру

В финале клубного чемпионата мира немецкая «Бавария» переиграла мексиканский «Тигрес», а в норвежских Хольменколлене и Лиллехаммере по новому протоколу отменили этапы Кубка мира по лыжным гонкам – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира.

2. Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере не состоятся.

3. Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open.

4. Алонсо на велосипеде столкнулся с машиной, у него подозревают переломы.

5. Экс-футболист ЦСКА Хонда расторг контракт с «Портимоненсе» через неделю после подписания.

6. Норвегия не примет финал Кубка мира по биатлону.

7. Голкипер «Зенита» Васютин перешёл в шведский клуб.

8. Названа сумма компенсации, которую ЦСКА заплатит за Габриэля Лундберга.

9. Гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом».

10. «Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс», гол на счету Малкина.

11. «Локомотив» купил полузащитника «Факела» Андрея Никитина.

12. УЕФА оправдал обвинявшегося в расизме судью матча «ПСЖ» — «Истанбул».