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Коронавирус в ЦСКА перед игрой с «Локо», победы «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ. Главное к утру

Коронавирус в ЦСКА перед игрой с «Локо», победы «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0
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Выявление коронавируса у двух ключевых футболистов ЦСКА в преддверии важной встречи в РПЛ, результаты встреч 1/8 финала ЛЧ и долгожданное возвращение Промеса в «Спартак». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом. ЦСКА вернёт Помазуна из аренды.

2. «Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу» в матче ЛЧ. Миранчук остался в запасе.

3. «Ман Сити» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

4. Квинси Промес прилетел в Москву для завершения перехода в «Спартак». Он уже выбрал игровой номер.

5. В первой игре без Панарина «Рейнджерс» уступили «Флайерз», несмотря на хет-трик Крайдера.

6. Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты».

7. 43 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.

8. «Футбольное самоубийство». Гасперини раскритиковал судейство в матче «Аталанта» — «Реал».

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