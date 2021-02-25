Коронавирус в ЦСКА перед игрой с «Локо», победы «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ. Главное к утру

Выявление коронавируса у двух ключевых футболистов ЦСКА в преддверии важной встречи в РПЛ, результаты встреч 1/8 финала ЛЧ и долгожданное возвращение Промеса в «Спартак». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом. ЦСКА вернёт Помазуна из аренды.



2. «Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу» в матче ЛЧ. Миранчук остался в запасе.



3. «Ман Сити» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



4. Квинси Промес прилетел в Москву для завершения перехода в «Спартак». Он уже выбрал игровой номер.



5. В первой игре без Панарина «Рейнджерс» уступили «Флайерз», несмотря на хет-трик Крайдера.



6. Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты».



7. 43 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.



8. «Футбольное самоубийство». Гасперини раскритиковал судейство в матче «Аталанта» — «Реал».