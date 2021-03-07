Дисквалификация Яна и выход Рублёва в финал в Роттердаме. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира категории АТР 500 в Роттердаме, а Пётр Ян дисквалифицирован и лишён титула за применение запрещённого удара в бою с Алджэмейном Стерлингом – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Рублёв обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме.
2. Пётр Ян дисквалифицирован за запрещённый удар и лишён пояса. Чемпионом UFC назван Стерлинг.
3. Елистратов стал серебряным призёром ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м.
4. Махачев победил Добера удушающим приёмом на турнире UFC 259.
5. Петра Квитова выиграла турнир в Дохе, завоевав первый титул с 2019 года.
6. Блахович нанёс Адесанье первое поражение в карьере и защитил титул UFC в полутяжёлом весе.
7. Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию».
8. «Ростов» сыграл вничью с «Сочи», заканчивавшим матч вдесятером.
9. Баскетбольный ЦСКА наметил громкий трансфер на следующий сезон.
10. Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259.
11. «Бавария» вырвала победу у «Боруссии» Д. Левандовски сделал хет-трик, Холанд — дубль.
12. Фучович стал соперником Рублёва в финале турнира в Роттердаме.
13. Штаб Тутберидзе взял Косторную на испытательный срок до конца сезона.
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