«Эфес» — победитель Евролиги, Швейцария обгоняет Россию на ЧМ по хоккею. Главное к утру

Турецкий «Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» в финале баскетбольной Евролиги, ЦСКА уступил «Милану» в матче за третье место, а на чемпионате мира по хоккею Сборная Швейцарии обгоняет Россию в группе — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и стал чемпионом Евролиги.
2. ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги.
3. Швейцария обгоняет Россию в группе, шведы сохранили шансы на плей-офф. Главные новости ЧМ.
4. Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии.
5. Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Александром Зверевым.
6. Российские волейболисты потерпели первое поражение в Лиге наций, проиграв Японии.
7. Сёстры Аверины завоевали три золота в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.
8. «Миннесота» предложила Капризову контракт на восемь лет.
9. Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла Аманду Анисимову в первом круге «Ролан Гаррос».
10. «Лейкерс» проиграли «Финиксу» и потеряли лидерство в серии плей-офф НБА.
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