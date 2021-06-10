Трансфер Крала в «Вест Хэм» на грани срыва, Джокович в полуфинале «РГ». Главное к утру

«Вест Хэм» приостановил переговоры со «Спартаком» по Кралу, Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», УЕФА отстранил судью Лапочкина на десять лет и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».