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Трансфер Крала в «Вест Хэм» на грани срыва, Джокович в полуфинале «РГ». Главное к утру

Трансфер Крала в «Вест Хэм» на грани срыва, Джокович в полуфинале «РГ». Главное к утру
Максим Лесовой
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«Вест Хэм» приостановил переговоры со «Спартаком» по Кралу, Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», УЕФА отстранил судью Лапочкина на десять лет и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Станислав Черчесов: сборная России должна знать своё место
  2. «Вест Хэм» приостановил переговоры о трансфере хавбека «Спартака» Алекса Крала
  3. Новак Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Рафаэлем Надалем
  4. «Айлендерс» выиграли серию у «Бостона» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли
  5. «Можем вздохнуть с облегчением». Полиция Дании рада, что фанатов России не пустят в страну
  6. В Азербайджане отреагировали на отказ в аккредитации Нобеля Арустамяна на Евро-2020
  7. Судья Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 10 лет
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