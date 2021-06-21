Италия победила Уэльс на Евро, Самсонова завоевала первый титул WTA. Главное к утру

Сборная Италии с минимальным счётом победила Уэльс, Швейцария обыграла Турцию благодаря ассистентскому хет-трику экс-армейца Стивена Цубера на Евро-2020, а российская теннисистка Людмила Самсонова завоевала первый в карьере титул WTA – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Уэльса проиграла Италии и вышла в плей-офф Евро со второго места.
2. Швейцария обыграла Турцию и заняла третье место в группе А.
3. Людмила Самсонова выиграла в Берлине первый в карьере титул WTA.
4. Зарема Салихова раскрыла подробности своего ухода из совета директоров «Спартака».
5. Автогол Йерри Мины принёс Перу победу над Колумбией в матче Кубка Америки – 2021.
6. «Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли.
7. «Атланта» победила «Филадельфию» в решающем матче серии и вышла в финал Востока.
8. Российские регбистки обыграли Казахстан и впервые выступят на Олимпиаде.
9. Венесуэла спаслась от проигрыша Эквадору на последних минутах матча Кубка Америки.
10. «Челси» в ближайшее время начнёт переговоры о новом контракте с Н'Голо Канте.
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