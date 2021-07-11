Победа Аргентины на Кубке Америки, поражение Макгрегора в бою с Порье. Главное к утру

Сборная Аргентины в финале со счётом 1:0 обыграла команду Бразилии и завоевала Кубок Америки, а ирландский боец Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в первом раунде главного боя UFC 264 – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки.
2. Порье победил Макгрегора на UFC 264, ирландец сломал ногу в конце 1-го раунда.
3. Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон.
4. Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины.
5. Веснина и Кудерметова уступили Се Шувэй и Мертенс в финале парного Уимблдона.
6. Куницкая нокаутом в первом раунде проиграла Алдане на UFC 264.
7. Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020.
8. Мария Ласицкене выиграла первый старт после травмы.
9. Жумагулов сабмишеном победил Риверу и одержал дебютную победу в UFC.
10. Сборная США сенсационно уступила Нигерии, прервав серию из 39 побед в 3 олимпийских циклах.
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