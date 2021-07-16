Отказ игроков ЦСКА от вакцинации и заявление Саки о травле в соцсетях. Главное к утру
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Новая травма Александра Селихова, обращение Яна к президенту UFC, отказ футболистов ЦСКА от вакцинации и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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