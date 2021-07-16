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Отказ игроков ЦСКА от вакцинации и заявление Саки о травле в соцсетях. Главное к утру

Отказ игроков ЦСКА от вакцинации и заявление Саки о травле в соцсетях. Главное к утру
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Новая травма Александра Селихова, обращение Яна к президенту UFC, отказ футболистов ЦСКА от вакцинации и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Селихов сломал палец в матче с «Рубином»
  2. В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах с защитником «Бенфики»
  3. Пётр Ян обратился к президенту UFC по поводу боя со Стерлингом
  4. Командам Серии А запретят играть в зелёной форме
  5. Погибший вратарь «Коламбуса» Кивлениекс спас от петарды Мерзликина и его беременную жену
  6. Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро и травли в соцсетях
  7. Футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса
  8. «Кьеллини и Бонуччи знают по имени». Карасёв рассказал, о чём общался с игроками Италии
  9. Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до боя с Порье
  10. Исполком РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона-2020/2021
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